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النفط يواصل تراجعه لليوم الخامس.. وبرنت دون 67 دولارا

نفط مناسبة
زيادة المخزونات الأميركية تهبط بأسعار النفط
أسعار النفط

النفط يواصل تراجعه لليوم الخامس.. وبرنت دون 67 دولارا

بعد إغلاق مصافي التكرير في الجنوب بسبب طقس شتوي قارس

متابع الغاء المتابعة

طوكيو - رويترز

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تراجعت أسعار النفط لليوم الخامس على التوالي، وذلك بفعل صعود الدولار ومزيد من الارتفاع في مخزونات الخام والوقود بالولايات المتحدة، إلى جانب تأثير جائحة كوفيد-19.

وهبط خام برنت 1,47 دولار بما يعادل 2.16% إلى 66.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:41 بتوقيت غرينتش.

وتراجع الخام الأميركي 1.5 دولار أو 2.32% إلى 63.10 دولار للبرميل، بعد أن هبط 0.3% في الجلسة السابقة. وخسر كلا العقدين أكثر من 4% على مدار الجلسات الخمس الأخيرة.

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وأظهرت بيانات حكومية، أمس الأربعاء، أن مخزونات الخام الأميركية، ارتفعت للأسبوع الرابع على التوالي بعد أن اضطرت مصافي التكرير في الجنوب إلى الإغلاق بسبب طقس شتوي قارس.

وقال محلل السلع الأساسية لدى يو.بي.إس جيوفاني ستونوفو "انخفاض الطلب على الخام من المشترين الآسيويين بسبب أعمال الصيانة المزمعة للمصافي والارتفاع المحتمل للأسعار لا يدعم النفط في الوقت الحالي".

وحد تباطؤ بعض حملات التحصين من فيروس كورونا واحتمال فرض مزيد من القيود للسيطرة على الجائحة من التوقعات لانتعاش استهلاك الوقود.

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