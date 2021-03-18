صادرات روسيا من النفط الخام ستهبط 3% بالربع الثاني

أفادت خطة ربع سنوية، اطلعت عليها رويترز، أنه من المقرر أن تتراجع صادرات النفط الخام من روسيا إلى 60.9 مليون طن في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران، من 62.1 مليون طن في برنامج يناير كانون الثاني إلى مارس آذار.

وتخطط روسيا لتقليص صادراتها النفطية في الربع الثاني من 2021 بالرغم من قرار أوبك+ السماح لها برفع إضافي للإنتاج من أبريل نيسان.

وعلى أساس يومي، تفيد حسابات أجرتها رويترز أن صادرات روسيا النفطية ستتراجع نحو 3% بين أبريل نيسان ويونيو حزيران مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى من 2021.