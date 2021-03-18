ارتفاع صادرات الخام السعودية إلى 6.582 مليون برميل في يناير

أظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس أن صادرات السعودية من النفط الخام زادت في يناير كانون الثاني إلى 6.582 مليون برميل يوميا من 6.495 مليون برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول.

تقدم الرياض وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام التصدير الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

وكشفت بيانات "جودي" أن الطلب السعودي على المنتجات البترولية انخفض 0.194 مليون برميل إلى 1.815 مليون برميل في يناير.

وتراجعت صادرات السعودية من المنتجات البترولية 0.043 مليون برميل إلى 1.17 مليون برميل في يناير.