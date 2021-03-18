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بعد الغاز.. مصر تسعى للاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

حقل غاز قبالة السواحل المصرية
يتم حالياً إنتاج 3 مليارات قدم مكعب يومياً من الغاز من حقل ظهر
النفط

بعد الغاز.. مصر تسعى للاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار

بحلول عام 2023

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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كشف تقرير حديث صادر عن جهاز الإحصاء الحكومي في مصر، أن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، استحوذت على نحو 40.4% من إجمالي المتحصّلات في السوق المصرية بقيمة 49 مليار دولار، لافتاً إلى تصدر السعودية بنحو 21.5 مليار دولار، والإمارات بنحو 12 مليار دولار.

وأفاد التقرير أنّ دول القارة الأوروبية مثلت 25% من إجمالي المتحصلات 30.6 مليار دولار، وتتصدرها المملكة المتحدة بنحو 10.8 مليار دولار، وألمانيا بنحو 4.1 مليار دولار.

فيما استحوذت دول أميركا الشمالية على 24.2% بقيمة 29.8 مليار دولار، وتصدرتها الولايات المتحدة بـ 28.9 مليار دولار، يليها كندا بـ0.8 مليار دولار.

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وفي ملف الغاز، قال الناطق باسم وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر حمدي عبد العزيز، إنّه بعد الاكتفاء من الغاز و مواد أخرى، تسعى الدولة للاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار بحلول العام 2023، لافتاً إلى أنه يتم حالياً إنتاج 3 مليارات قدم مكعب يومياً من الغاز من حقل ظهر، بحسب ما ورد في صحيفة "الراي" الكويتية.

كما قالت مصادر مصرية معنية إنه تم تجهيز الشحنة الرابعة للغاز المسال للتصدير من مصنع دمياط للإسالة في شمال دلتا مصر، على أن يتم تصديرها خلال ساعات.

وفي تحركات رسمية، وقع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عقد تمويل مع شركة "سيتي إيدج للتطوير العقاري"، بهدف منح تمويل مشترك طويل الأجل قيمته 1.1 مليار جنيه، لتمويل إنشاء مول تجاري، يحمل اسم "ايتابا سكوير" في مدينة الشيخ زايد على أطراف القاهرة.

من جهته، أعلن بنك مصر الاستحواذ على حصة إضافية قدرها 65.3% من رأسمال شركة "سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية" العاملة في الخدمات المالية غير المصرفية، من خلال عرض شراء إجباري، ليصبح إجمالي حصته 90% منها.

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