إنتاج النرويج النفطي يفوق التوقعات الرسمية في فبراير

أظهرت بيانات أولية من مديرية البترول النرويجية، اليوم الجمعة، أن إنتاج البلاد النفطي تجاوز بقليل التوقعات الرسمية في فبراير شباط.

وانخفض إنتاج النفط الخام 0.6% مقارنة مع يناير كانون الثاني إلى 1.793 مليون برميل يوميا في فبراير شباط، بينما استقرت توقعات مديرية البترول للشهر عند 1.785 مليون.

وإنتاج النفط مرتفع 1.8% عنه في فبراير شباط 2020.

وبلغ الإنتاج اليومي للغاز الطبيعي في فبراير شباط 321 مليون متر مكعب، بما يتماشى مع توقع مديرية البترول لكنه منخفض عن 341 مليون متر مكعب في نفس الشهر قبل عام.