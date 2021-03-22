تجدد إجراءات عزل أوروبا يحبط الآمال..ويهبط بالنفط لـ64 دولارا

عاودت أسعار النفط الهبوط، اليوم الاثنين، مع تجدد المخاوف من احتمال أن تقود إجراءات عزل عام في أوروبا لإبطاء تعاف متوقع للطلب على منتجات الوقود.

ونزل برنت 34 سنتا ما يعادل 0.5% إلى 64.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:08 بتوقيت غرينتش. وفقد الخام الأميركي 21 سنتا ما يعادل 0.3% إلى 61.21 دولار لبرميل. وهبط العقدان أكثر من 6% الأسبوع الماضي.

وقال كبير محللي السوق في أواندا جيفري هالي "تمديد إجراءات العزل في ألمانيا والإغلاق الجزئي في فرنسا يستمران في الضغط على معنويات الاستهلاك في الاتحاد الأوروبي".

شركات الطاقة الأميركية تستغل صعود الأسعار

وتعتزم ألمانيا تمديد إجراءات العزل لاحتواء الإصابات بكوفيد-19 للشهر الخامس على التوالي وفقا لمسودة مقترح، بعدما فاقت الإصابات الجديدة مستويات تقول السلطات إنها ستضغط كثيرا على المستشفيات.

في غضون ذلك، بدأت شركات طاقة أميركية استغلال الصعود السابق لأسعار النفط نتيجة التفاؤل بشان عودة الطلب وأضافت أكبر عدد من الحفارات لاستخراج النفط منذ يناير كانون الثاني في الأسبوع المنتهي يوم الجمعة.

بدورها، قالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها يوم الجمعة، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، ارتفع بمقدار تسعة حفارات إلى 411 في الأسبوع الماضي وهو الأعلى منذ أبريل نيسان.

وزاد عدد الحفارات على مدار الأشهر السبعة الفائتة وزاد نحو 70% من مستواه المتدني في أغسطس آب عند 244 حفارا.