التزام أوبك+ بخفض إنتاج النفط يرتفع لـ 113%

قال مصدران من أوبك+ لرويترز يوم الاثنين إن نسبة التزام المجموعة بتخفيضات إنتاج النفط زادت إلى 113% في فبراير.

كانت النسبة 103% في يناير. وأوضح أحد المصدرين أن امتثال أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول بلغ 124%، شاملا الخفض الطوعي الإضافي من السعودية.

وأضاف أن امتثال غير أعضاء أوبك في التحالف بلغ 94%.

عاودت أسعار النفط الهبوط، الاثنين، مع تجدد المخاوف من احتمال أن تقود إجراءات عزل عام في أوروبا لإبطاء تعاف متوقع للطلب على منتجات الوقود.

ونزل برنت 34 سنتا ما يعادل 0.5% إلى 64.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:08 بتوقيت غرينتش. وفقد الخام الأميركي 21 سنتا ما يعادل 0.3% إلى 61.21 دولار لبرميل. وهبط العقدان أكثر من 6% الأسبوع الماضي.

وقال كبير محللي السوق في أواندا جيفري هالي "تمديد إجراءات العزل في ألمانيا والإغلاق الجزئي في فرنسا يستمران في الضغط على معنويات الاستهلاك في الاتحاد الأوروبي".