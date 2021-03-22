.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

التزام أوبك+ بخفض إنتاج النفط يرتفع لـ 113%

منظمة أوبك
منظمة أوبك
أوبك بلس

التزام أوبك+ بخفض إنتاج النفط يرتفع لـ 113%

امتثال أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول بلغ 124%

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال مصدران من أوبك+ لرويترز يوم الاثنين إن نسبة التزام المجموعة بتخفيضات إنتاج النفط زادت إلى 113% في فبراير.

كانت النسبة 103% في يناير. وأوضح أحد المصدرين أن امتثال أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول بلغ 124%، شاملا الخفض الطوعي الإضافي من السعودية.

وأضاف أن امتثال غير أعضاء أوبك في التحالف بلغ 94%.

عاودت أسعار النفط الهبوط، الاثنين، مع تجدد المخاوف من احتمال أن تقود إجراءات عزل عام في أوروبا لإبطاء تعاف متوقع للطلب على منتجات الوقود.

ونزل برنت 34 سنتا ما يعادل 0.5% إلى 64.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:08 بتوقيت غرينتش. وفقد الخام الأميركي 21 سنتا ما يعادل 0.3% إلى 61.21 دولار لبرميل. وهبط العقدان أكثر من 6% الأسبوع الماضي.

وقال كبير محللي السوق في أواندا جيفري هالي "تمديد إجراءات العزل في ألمانيا والإغلاق الجزئي في فرنسا يستمران في الضغط على معنويات الاستهلاك في الاتحاد الأوروبي".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021 ركّز على كورونا وتداعياته.. هكذا تصدرت السعودية عربياً تقرير السعادة العالمي لـ2021

الأكثر قراءة

السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل السعودية تعلن مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلى اتفاق سياسي شامل
عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا عملاق تسوق جديد.. موقع يتجاوز علي بابا
فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة فيديو لترمب يسخر من تعثر بايدن وسقوطه على سلم الطائرة
نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران نائب وزير الدفاع السعودي: المبادرة تمنح فرصة لإعلاء مصالح اليمن على أطماع إيران
بعد تصريحات هاري وميغان النارية.. بعد تصريحات هاري وميغان النارية.. "باكنغهام" يدرس اتخاذ إجراء غير مسبوق
صفقة بـ 25 مليار دولار ستربط خطوط السكك الحديدية لثلاث دول صفقة بـ 25 مليار دولار ستربط خطوط السكك الحديدية لثلاث دول

قبل أن تذهب

وول ستريت جورنال تنشر تقريراً يهاجم سياسة بايدن مع الصين وروسيا
وول ستريت جورنال تنشر تقريراً يهاجم سياسة بايدن مع الصين وروسيا

اكتشف المزيد