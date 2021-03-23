مصر: 1.6 مليار متر مكعب صادرات الغاز الفصلية

نقلت وكالة رويترز عن بيان لمجلس الوزراء المصري، أن صادرات مصر من الغاز المسال ارتفعت إلى 1.6 مليار متر مكعب في الربع الرابع من 2020.

وبحسب وزارة البترول المصرية، فإن المخطط له الوصول بإنتاج الغاز الطبيعي إلى 7.2 مليار قدم مكعبة يوميا في السنة المالية المقبلة 2021-2022، بما يزيد نحو 9% عما أعلنته أواخر العام الماضي عند 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا.

وكان إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بلغ نحو 6.550 مليار قدم مكعبة يوميا في 2019-2020.

وشهدت مصر طفرة في إنتاج الغاز خلال السنوات الأخيرة بفضل الحقل ظُهر في البحر المتوسط واكتشافات في شمال الإسكندرية ودلتا النيل.

وتأمل مصر في استغلال موقعها وبنيتها التحتية لتصبح مركزا رئيسيا لتجارة الغاز وتوزيعه في المنطقة، بعد أن رسّمت في الأعوام القليلة الماضية حدودها البحرية مع عدد من دول شرق المتوسط لتدعيم أنشطة البحث والتنقيب دون منازعات.