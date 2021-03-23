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النفط يهبط تحت ضغط بطء التطعيم وإغلاقات كورونا

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النفط

النفط يهبط تحت ضغط بطء التطعيم وإغلاقات كورونا

الأسعار تخسر 3% في ظل تضرر الطلب جراء قيود كورونا في أوروبا

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ملبورن - رويترز

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انخفضت أسعار النفط بما يزيد على 3% الثلاثاء، إذ تضررت بفعل مخاوف من أن القيود الجديدة المفروضة لمكافحة جائحة فيروس كورونا والتوزيع البطيء للقاحات في أوروبا سيتسببان في تباطؤ تعافي الطلب، فيما يفرض ارتفاع الدولار ضغوطا.

وقال كومرتس بنك "قارة أوروبا تشدد إجراءات فيروس كورونا وبالتالي تعزز القيود على التنقل".

وتمديد الإغلاقات مدفوع بخطر موجة ثالثة من الإصابات، في ظل انتشار سلالات جديدة من الفيروس في القارة.

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وتمدد ألمانيا، أكبر مستهلك للنفط في أوروبا، إجراءات العزل العام حتى 18 أبريل وطالبت المواطنين بالبقاء في المنازل في مسعى لوقف الموجة الثالثة من جائحة كوفيد-19.

كما أثر ارتفاع الدولار الأميركي سلبا على الأسعار. وفي ضوء تسعير النفط بالدولار، فإن ارتفاع العملة الأميركية يزيد تكلفة النفط لحائزي العملات الأخرى.

وقال مات ستانلي سمسار الوقود لدى ستار فيولز في دبي : "لا يزال يبدو أن السفر العالمي يحتاج بعض الوقت" مضيفا أن تعافي الطلب على النفط في النصف الثاني يبدو مشكوكا في أمره إذ أن إجراءات العزل العام تظل سائدة.

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وتمديد الإغلاقات مدفوع بخطر موجة ثالثة من الإصابات، في ظل انتشار سلالات جديدة من الفيروس في القارة.

وتمدد ألمانيا، أكبر مستهلك للنفط في أوروبا، إجراءات العزل العام حتى 18 أبريل وطالبت المواطنين بالبقاء في المنازل في مسعى لوقف الموجة الثالثة من جائحة كوفيد-19.

وفي الأسبوع الماضي، خفضت وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس توقعاتها للطلب على الخام في 2021 بمقدار 2.5 مليون برميل يوميا، بينما توقعت إدارة معلومات الطاقة أن تفوق الإمدادات العالمية من الخام الطلب في النصف الثاني من العام.

وتشير الأسواق الحاضرة للخام إلى أن الطلب أقل بكثير، مما في سوق العقود الآجلة.

وأمس الاثنين، خفضت نيجيريا، أكبر منتج للنفط في إفريقيا، سعر البيع الرسمي لشحنات تحميل أبريل مما يشير إلى أن الموردين يسعون لتنشيط المبيعات.

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