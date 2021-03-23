باركليز يرفع توقعاته لأسعار النفط 4 دولارات للعام 2021

رفع باركليز اليوم الثلاثاء توقعاته لأسعار النفط في العام الجاري 4 دولارات للبرميل، مشيرا إلى توخي منتجين كبار الحذر إزاء زيادة المعروض مع تعافي الطلب تدريجيا من الركود الناجم عن الجائحة.

يتوقع البنك الآن سعرا لخام برنت عند ‭‭66‬‬ دولارا للبرميل ولخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند ‭‭62‬‬ دولارا للبرميل في ‭‭2021‬‬، وعند ‭‭71‬‬ دولارا و‭‭68‬‬ دولارا للبرميل على التوالي في عام ‭‭2022‬‬، نقلاً عن رويترز.

اتفقت أوبك وحلفاؤها هذا الشهر على تمديد معظم تخفيضات إنتاج النفط حتى أبريل/نيسان، بينما مددت السعودية خفضها الطوعي للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا.

وقال بنك باركليز "حذر أوبك+ هو نتيجة لكل من حالة عدم اليقين بشأن وتيرة تعافي الطلب، حتى مع إحراز تقدم في حملات التطعيم، واستجابة ضعيفة للنفط المحكم الأميركي لزيادة أسعار النفط بأكثر من ‭‭25‬‬%، من وجهة نظرنا، إذ يقلص ذلك خطر تآكل الحصة السوقية (لأوبك)".

وقلص باركليز توقعاته لزيادة إمدادات أوبك+ بسبب استمرار النهج الحذر للمجموعة وتوقع الآن تراجعا جزئيا فقط عن الخفض الأحادي للسعودية، مضيفا أن المملكة قد لا تتراجع بالكامل عن "الخفض الأحادي هذا العام".

وقال باركليز "نتوقع نمو إنتاج النفط الخام الأميركي 600 ألف برميل يوميا و800 ألف برميل يوميا بحلول الربعين الأخيرين من 2021 و2022 على الترتيب".

كما يتوقع ارتفاع الإمدادات الإيرانية 0.6 مليون برميل يومياً على أساس سنوي في 2022، بالنظر إلى احتمال تحسن العلاقات بين إيران والولايات المتحدة ورفع بعض العقوبات.