وزير الطاقة الإماراتي: أوبك+ لا تنوي ضخ كميات إضافية من النفط

قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، الثلاثاء، إن من المستبعد أن يضخ تحالف أوبك+ كميات من النفط تزيد عما يمكن للسوق التعامل معه.

وعندما سئل عن التصورات المحتملة لاجتماع أوبك+ في أول أبريل، قال سهيل المزروعي في مقابلة مع فوربس الشرق الأوسط "لا أعتقد أن هناك فكرة لضخ الكثير من النفط أكثر مما يمكن للسوق التعامل معه".

وبعد أن تسبب تهاوي الطلب في انهيار أسعار النفط في 2020، انتعش الخام. فقد بلغ برنت 71.38 دولار للبرميل في الثامن من مارس، وذلك بعد قرار أوبك+ في الرابع منه الإبقاء على أغلب القيود المفروضة على الإنتاج.

وتراجعت أسعار النفط في الوقت الحالي عن أعلى مستوياتها، لكنها مازالت مرتفعة نحو 20% هذا العام، إذ يجري تداولها في حدود 62 دولاراً اليوم الأربعاء.