برنت يواصل المكاسب ويصعد دولارين ليقترب من 63 دولارا

يواصل خام برنت المكاسب، ليصعد دولارين للبرميل إلى 62.79 بعد جنوح سفينة في قناة السويس.

وكان رئيس هيئة قناة السويس المصرية، الفريق أسامة ربيع، قد قال إن وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة تواصل جهودها لإنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN والتي جنحت بالكيلومتر 151 ترقيم القناة، خلال عبورها لقناة السويس ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى روتردام، جاء ذلك خلال متابعته أعمال الإنقاذ وإجراءات تعويم السفينة من موقع الحادث.

وبحسب بيان للهيئة، فإن رئيسها وجه رسالة طمأنة بشأن حركة الملاحة بالقناة وانتظامها مرة أخرى من خلال مجرى القناة الأصلية، مشدداً على أن قناة السويس لا تدخر جهدا لضمان انتظام الملاحة وخدمة حركة التجارة العالمية.

يذكر أن الحادث وقع صباح أمس الثلاثاء، ويعود بشكل أساسي إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية، نظراً لمرور البلاد بعاصفة ترابية، بلغت معها سرعة الرياح 40 عقدة، مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها.

تعافٍ محدود

لكن تعافي أسعار النفط كان محدودا جراء تباطؤ انتعاش الطلب بسبب إجراءات عزل جديدة لمكافحة الجائحة في أوروبا وتزايد المخزونات في الولايات المتحدة.

ولامس المؤشران أقل مستوياتهما منذ أوائل فبراير شباط أمس، ونزلا نحو 14% عن المستويات المرتفعة التي بلغاها في وقت سابق من الشهر الجاري.

وفي هذا السياق، قال كبير المحللين في شركة السمسرة فوجيتموي كو للسلع الأولية كازوهيكو سايتو "عدل المستثمرون مراكزهم بعد الهبوط الحاد أمس".

وأضاف "لكن السوق تظل تتوقع هبوطا بسبب المخاوف المتنامية حيال تعافي الطلب في أعقاب قيود جديدة في أوروبا بسبب الجائحة".

ومددت ألمانيا، أكبر مستهلك للنفط في أوروبا، إجراءاتها للعزل إلى 18 أبريل نيسان، وناشدت المستشارة أنجيلا ميركل المواطنين ملازمة المنازل لـ5 أيام خلال عطلة عيد القيامة.