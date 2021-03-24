"إكوينور" تتوقع نمو الطلب الأوروبي على الغاز 2% العام الحالي

قالت شركة الطاقة النرويجية العملاقة إكوينور الأربعاء إن من المتوقع نمو الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي 2% هذا العام بعد انكماشه حوالي 4% في 2020.

أضافت الشركة أن انخفاض العام الماضي نجم عن طقس دافئ نسبيا وإجراءات الحجر الصحي التي فُرضت بسبب جائحة كوفيد-19.

وفي حين استمرت الإغلاقات الشاملة في الربع الأول من 2021، فإن تأثيرها على طلب الغاز أقل، حسبما ذكرت إكوينور.

وقالت متحدثة باسم الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني "توقعنا للعام 2021 يرتكز على عودة إلى متوسط الطلب على التدفئة لموسم الشتاء وتعاف تدريجي للنشاط الصناعي والتجاري".

وأضافت "نتوقع انتعاشا تدريجيا للطلب على الغاز في 2021، لكن العوة إلى مستويات ما قبل كوفيد لن تكون قبل 2022." إكوينور ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى أوروبا بعد جازبروم الروسية.