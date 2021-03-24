العراق يمنح شركة أميركية عقداً بـ 480 مليون دولار لحفر 96 بئراً نفطية

قال مجلس الوزراء العراقي في بيان، إنه وافق على منح شركة "شلمبرجير" الأميركية عقداً بقيمة 480 مليون دولار لحفر 96 بئراً نفطية في جنوب البلاد.

ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك"، على صادرات الخام في كل إيرادات الدولة تقريباً.



يذكر أن وزارة النفط العراقية كانت أعلنت أن صادرات العراق من الخام ارتفعت إلى 2.96 مليون برميل يومياً في فبراير 2021.

وأضافت الوزارة أن الصادرات من مرافئ البصرة في جنوب العراق بلغت 2.825 مليون برميل يومياً في فبراير، ارتفاعاً من 2.77 مليون برميل يومياً في الشهر الذي سبقه.