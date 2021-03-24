سومو العراقية تمنح عقود توريد زيت وقود لشيفرون وريلاينس

قالت ثلاثة مصادر تعمل في تجارة زيت الوقود إن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) المملوكة للدولة أرست عقدا محدد المدة لتوريد 750 ألف طن من زيت الوقود شهريا من أبريل إلي سبتمبر.

وأضافت المصادر أن عقد التوريد، ومدته ستة أشهر، مُنح لشيفرون كورب وريلاينس إندستريز وشركة عراقية لتجارة النفط لم يكشف اسمها، وتحصل شيفرون على 50% من الكميات الشهرية بينما تحصل ريلاينس على 25% والكمية ذاتها لشركة التجارة العراقية.

وقال أحد المصادر إن عقد التوريد منح بعلاوة 17 دولارا للطن عن الأسعار المعروضة بالشرق الأوسط للوقود عالي الكبريت بدرجة لزوجة 180 سنتيستوك.