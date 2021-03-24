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عكس التوقعات.. بيانات تظهر زيادة في مخزونات النفط الأميركية

نفط أميركا مناسبة
النفط

عكس التوقعات.. بيانات تظهر زيادة في مخزونات النفط الأميركية

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العربية.نت

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قالت مصادر تجارية نقلاً عن بيانات من معهد البترول الأميركي، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي في حين تراجعت مخزونات البنزين.

وأضافت المصادر أن مخزونات الخام زادت بمقدار 2.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 مارس، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت "رويترز" آراءهم لانخفاض بحوالي 300 ألف برميل.

في المقابل، هبطت مخزونات البنزين 3.7 مليون برميل، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 1.2 مليون برميل.

من ناحية أخرى، ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بحوالي 246 ألف برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 100 ألف برميل.

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