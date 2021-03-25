.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مصادر: خط سوميد المصري يخاطب متداولي النفط مع أزمة قناة السويس

صورة توضيحية لإغلاق السفينة لممر قناة السويس من فيسيل فايندر
صورة توضيحية لإغلاق السفينة لممر قناة السويس من فيسيل فايندر
قناة السويس

مصادر: خط سوميد المصري يخاطب متداولي النفط مع أزمة قناة السويس

بسبب أزمة سفينة الحاويات الجانحة

متابع الغاء المتابعة

لندن – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أبلغت 3 مصادر تجارية رويترز، اليوم الخميس، أن مشغل خط الأنابيب المصري سوميد يخاطب متداولي النفط لمعرفة إن كانوا يرغبون في استخدام الخط لنقل الخام في ظل توقف قناة السويس بسبب أزمة سفينة الحاويات الجانحة.

ويربط خط الأنابيب البحرين الأحمر والمتوسط.

بدورها، قالت الشركة المشغلة للسفينة الجانحة بقناة السويس، اليوم الخميس، إن محاولة تعويم السفينة اليوم باءت بالفشل، مشيرة إلى أنها ستقوم بمحاولة جديدة اليوم لتعويم السفينة.

مسؤول يحذر: إمدادات المنطقة في خطر مع تعطل ملاحة قناة السويس اقتصاد قناة السويس مسؤول يحذر: إمدادات المنطقة في خطر مع تعطل ملاحة قناة السويس

وأضافت أنها استعانت بفريقي إنقاذ من هولندا واليابان لإعادة تعويمها. وقالت الشركة اليابانية المالكة للسفينة الجانحة في قناة السويس إنها تجد صعوبة في تعويمها.

واعتذرت شركة "شوي كيسن"، معلنة أنها تعمل على "حل الموقف". وأشارت في بيان، إلى أنّ "جنوح السفينة لم يسفر عن إصابات أو تسرب نفطي".

يأتي ذلك بعد إعلان هيئة قناة السويس اليوم تعليق حركة الملاحة بالقناة مؤقتاً، لحين الانتهاء من أعمال تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN الجانحة بالكيلومتر 151 ترقيم قناة.

محاولات تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس
محاولات تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

وقال رئيس الهيئة في بيان، إن حركة الملاحة بالقناة شهدت أمس الأربعاء، عبور 13 سفينة من بورسعيد، ضمن قافلة الشمال كان من المستهدف إكمال مسيرتها في القناة وفقاً للتوقعات الخاصة بانتهاء إجراءات تعويم السفينة الجانحة، إلا أنه مع تواصل أعمال تعويم السفينة كان لابد من التحرك وفق السيناريو البديل بالانتظار بمنطقة البحيرات الكبرى لحين استئناف حركة الملاحة بشكل كامل بعد تعويم السفينة.

وأوضح أن جهود تعويم السفينة، شملت القيام بأعمال الشد والدفع بواسطة 8 قاطرات عملاقة في مقدمتهم القاطرة بركة 1 بقوة شد 160 طناً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

روشتة غذائية ذهبية للرجال والنساء فوق الـ40 روشتة غذائية ذهبية للرجال والنساء فوق الـ40
شاهد السيارات تتوقف بأميركا لأجل دبة وصغارها الأربعة شاهد السيارات تتوقف بأميركا لأجل دبة وصغارها الأربعة

الأكثر قراءة

فيديو لأولى جلسات محاكمته.. المتحرش بطفلة المعادي يفاجئ القاضي فيديو لأولى جلسات محاكمته.. المتحرش بطفلة المعادي يفاجئ القاضي
هليكوبتر تتحطم وتقتل صاحب ثروة تزيد عن 17 مليار دولار هليكوبتر تتحطم وتقتل صاحب ثروة تزيد عن 17 مليار دولار
قصة معلمة سعودية متقاعدة تمتهن الفلاحة وتربية المواشي قصة معلمة سعودية متقاعدة تمتهن الفلاحة وتربية المواشي
ضجة كبيرة في مصر بسبب جريمة الزوجة الجميلة إسراء عماد ضجة كبيرة في مصر بسبب جريمة الزوجة الجميلة إسراء عماد
السيسي يوجه تهديدا خطيرا لإثيوبيا.. السيسي يوجه تهديدا خطيرا لإثيوبيا.. "اللي عايز يجرب يجرب"
هذه ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان هذه ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان

قبل أن تذهب

تقرير أممي يحمل "الحوثي" مسؤولية الهجوم على مطار عدن
تقرير أممي يحمل "الحوثي" مسؤولية الهجوم على مطار عدن

اكتشف المزيد