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"سوناطراك" الجزائرية توقع اتفاقيات مع "إيني" تتعلق بالنفط والمحروقات

سوناطراك
اقتصاد الجزائر

"سوناطراك" الجزائرية توقع اتفاقيات مع "إيني" تتعلق بالنفط والمحروقات

متابع الغاء المتابعة

الجزائر - واس

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وقعت شركة النفط الجزائرية الحكومية "سوناطراك" أمس الخميس، على العديد من الاتفاقيات في مجال استكشاف النفط واستغلال المحروقات مع الشركة الإيطالية "إيني"، بمدينة ميلانو.

وشملت الاتفاقية الأولى عقوداً جديدة تهدف إلى بعث نشاطات الاستكشاف والتطوير بمنطقة جنوب حوض بركين، إضافة إلى تطوير منطقة تجميع الغاز والنفط الخام من خلال استغلال المنشآت الصناعية.

وتمثلت الاتفاقية الثانية في مذكرة تفاهم حول إنتاج الوقود الحيوي وإنتاج الهيدروجين والطاقات المتجددة.

كما وقع الجانبان على اتفاق يحدد آليات التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات من خلال التعاون بين جامعة "إيني" والمعهد الجزائري للبترول، لتجسيد برامج التكوين في مجالات التنقيب عن النفط والتكنولوجيات الجديدة ذات الصلة بالانتقال الطاقوي.

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