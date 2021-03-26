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تعرُّض محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان للاعتداء بمقذوف حوثي

وزارة الطاقة السعودية مناسبة
شعار وزارة الطاقة السعودية
اليمن والحوثي

تعرُّض محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان للاعتداء بمقذوف حوثي

الطاقة السعودية: الأعمال التخريبية لميليشيات الحوثي تستهدف أمن إمدادات الطاقة للعالم

متابع الغاء المتابعة

الرياض - العربية.نت

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صرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، بأنه عند الساعة التاسعة وثمان دقائق من مساء الخميس، تعرضت محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان لاعتداءٍ تخريبي بمقذوف حوثي، ونتج عن الاعتداء نشوب حريقٍ في أحد خزانات المحطة، ولم تترتب عليه أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأكد المصدر في تصريحه أن السعودية تدين هذا الاعتداء التخريبي الجبان، الموجه ضد المنشآت الحيوية، والذي لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وحرية التجارة العالمية، كما يستهدف الاقتصاد العالمي ككل، فضلاً عن أنه يُؤثر في الملاحة البحرية، ويُعرّض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى جراء مثل هذه الأفعال التخريبية.

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وقبيل ذلك أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض الدفاعات الجوية السعودية 8 مسيرات مفخخة أُطلقت لاستهداف المدنيين في السعودية.

وأضاف أن ميليشيات الحوثي حاولت استهداف جامعتي جازان ونجران.

هذا ونشر التحالف صورا لاعتراض الدفاعات السعودية للطائرات الحوثية مفخخة.

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