إغلاق قناة السويس يرفع تكاليف الشحن البحري.. سفن تغيّر مسارها

تسبب توقف قناة السويس في اضطراب نجم عنه ارتفاع تكاليف الشحن لناقلات المنتجات البترولية إلى المثلين تقريباً هذا الأسبوع، وتحويل عدة سفن مسارها بعيداً عن المجرى المائي الحيوي إذ تظل سفينة حاويات عملاقة عالقة بين ضفتيه.



والسفينة "إيفر جيفن" البالغ طولها 400 متر جانحة في القناة منذ يوم الثلاثاء، وثمة جهود جارية لتعويمها بيد أن العملية ربما تستغرق أسابيع في ظل الطقس السيئ.



وأدى توقف الملاحة عبر القناة الواصلة بين أوروبا وآسيا إلى تعميق مشكلات خطوط النقل البحري التي تواجه بالفعل اضطرابا وتأخيرات في توريد سلع التجزئة إلى المستهلكين.



ويتوقع محللون تأثيرا أكبر على الناقلات الأصغر والمنتجات البترولية، لا سيما صادرات النفتا وزيت الوقود من أوروبا إلى آسيا، إذا ظلت القناة متوقفة لأسابيع.

وتظهر بيانات ملاحية من "رفينيتيف" أن أكثر من 30 ناقلة نفط تنتظر في شمال وجنوب القناة للمرور عبرها منذ الثلاثاء.





وقالت "بريمار إيه.سي.إم شيببروكينج" للوساطة في الشحن البحري: "أسعار الشحن للناقلات من فئتي أفراماكس وسويسماكس في البحر المتوسط تحركت أولا، إذ بدأت السوق تضع في الاعتبار توافر عدد أقل من السفن في المنطقة".



وقالت "بريمار إيه.سي.إم" إن أربع ناقلات على الأقل من فئة (لونج-رينج 2) ربما كانت تتجه صوب السويس من حوض الأطلسي تقيم على الأرجح الآن مسارا حول رأس الرجاء الصالح. وبإمكان الناقلة من تلك الفئة حمل نحو 75 ألف طن من النفط.





وأضافت أن ارتفاع الطلب على خام حوض الأطلسي داخل أوروبا سيزيد أيضاً من استخدام تلك الناقلات الأصغر حجماً، ويدعم أسعار الشحن.



وزادت تكلفة شحن المنتجات الأقل تلويثا للبيئة، مثل البنزين والديزل، من ميناء توابس الروسي على البحر الأسود إلى جنوب فرنسا من 1.49 دولار للبرميل في 22 مارس إلى 2.58 دولار للبرميل في 25 مارس آذار، بزيادة 73% بحسب "رفينيتيف".

ارتفاع مؤشر الشحن

وقال أنوب جاياراج سمسار شحن ناقلات لدى فيرنليس سنغافورة، إن "مؤشرا قياسيا للشحن البحري للسفن من فئة (لونج-رينج 2) من الشرق الأوسط إلى اليابان، المعروف باسم تي.سي 1، ارتفع إلى 137.5 نقطة (ورلد سكيل) في وقت مبكر من اليوم الجمعة مقارنة مع 100 نقطة (ورلد سكيل) الأسبوع الماضي".



وعلى نحو مماثل، سجل مؤشر لتكاليف الشحن للسفن من فئة (لونج-رينج 1) على نفس المسار، المعروف باسم تي.سي 130.5 نقطة (ورلد سكيل)، ارتفاعا من 125 نقطة في نهاية الأسبوع الماضي.

و"ورلد سكيل" هي أداة للقطاع تُستخدم لحساب تكاليف الشحن.

تأثير على أسواق الطاقة

قال محللون إن تأثير تأخيرات الشحن البحري على أسواق الطاقة سيخفف منه موسم يتسم بانخفاض الطلب على النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.



وقالت شركة "كبلر" لمعلومات البيانات: "الطبيعية الموسمية لهذه التدفقات تعني أنه من المستبعد أن نشهد فرض ضغوط على شركات شحن الغاز الطبيعي المسال التي تنقل شحنات إلى الشرق إذ إن مسارات رأس الرجاء الصالح الأطول والأقل تكلفة تحظى بتفضيلها".



وقال سمسار شحن بحري يعمل من سنغافورة إن عدة ناقلات غاز مسال حولت مسارها، مضيفا أن المعنويات تجاه أسعار الشحن لناقلات الغاز المسال أكثر إيجابية بعد الحادث.



وأضاف أن بعض المشترين الأوروبيين الذين يترقبون تأخيرات في إمدادات الغاز المسال من قطر، ربما يدرسون خيارات أخرى مثل الشراء في السوق الفورية. لكن محللين يقولون إنه في ظل أن الطلب على الغاز المسال في موسم يتسم بالانخفاض، فإن التأثير ربما يكون ضئيلا.



وقال كارلوس توريس دياز رئيس أسواق الغاز والكهرباء لدى "ريستاد إنرجي" في مذكرة أمس الخميس، إنه إذا استمر التوقف في قناة السويس لأسبوعين، قد يتأجل تسليم نحو مليون طن من الغاز المسال إلى أوروبا.



وأضاف أن هذا الرقم قد يتضاعف إلى ما يزيد عن مليوني طن من الشحنات مؤجلة التسليم، في ظل أسوأ تصور إذا ظلت القناة متوقفة لأربعة أسابيع.