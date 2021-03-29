.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أدنوك للعربية: نسعى لتحويل "مربان" لمؤشر قياسي لتسعير الخامات العالمية

أدنوك

أدنوك للعربية: نسعى لتحويل "مربان" لمؤشر قياسي لتسعير الخامات العالمية

تنتج مليوني برميل يومياً

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق في أدنوك، خالد سالمين، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، إن القدرة الإنتاجية الحالية لخام مربان تصل إلى مليوني برميل يومياً، ويتم تصديره إلى 60 عميلا في 30 دولة.

وأضاف سالمين أن أدنوك تستهدف أن يصبح خام مربان مؤشرا قياسيا لتسعير الخامات العالمية لا سيما المتجهة إلى آسيا.

بدأ اليوم الاثنين تداول العقود الآجلة لخام مربان، وهي العقود الرئيسية لبورصة أبوظبي إنتركونتننتال للعقود الآجلة الجديدة للنفط، والتي تطرح خام قياس منافسا محتملا لتداول الخام في الشرق الأوسط.

بيتكوين تقفز فوق 58 ألف دولار.. ما علاقة فيزا؟ أسواق المال بيتكوين بيتكوين تقفز فوق 58 ألف دولار.. ما علاقة فيزا؟

وقالت بورصة إنتركونتننتال على "تويتر"، إنه جرى تسعير العقد عند 63.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 0100 بتوقيت غرينتش مع تداول ألفين و132 دفعة. وتضم كل دفعة ألف برميل.

وبورصة أبوظبي إنتركونتننتال للعقود الآجلة، ومقرها أبوظبي، مدعومة من بورصة إنتركونتننتال وشركة بترول أبوظبي الوطني (أدنوك) وشركاء منهم شركات نفط كبرى.

وسيقدم عقد مربان، الذي يسعر خام أبوظبي الرئيسي الذي يشكل أكثر من نصف إنتاج أدنوك، خام قياس بديلا لخام دبي الذي تديره منصة ستاندرد أند بورز غلوبال بلاتس، والعقود الآجلة لخام عمان التي يجري تداولها في بورصة دبي للطاقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فيديو وصور.. أول كاميرا لهاتف ذكي بعدسة سائلة في العالم فيديو وصور.. أول كاميرا لهاتف ذكي بعدسة سائلة في العالم
عقبتان أمام العالم لتجاوز كورونا.. إليك التفاصيل عقبتان أمام العالم لتجاوز كورونا.. إليك التفاصيل

الأكثر قراءة

سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية جديدة سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية جديدة
شاهد اللحظات الأولى لتحريك سفينة السويس العالقة شاهد اللحظات الأولى لتحريك سفينة السويس العالقة
احذر قنبلة فرشاة الأسنان.. خطأ نقترفه جميعاً احذر قنبلة فرشاة الأسنان.. خطأ نقترفه جميعاً
مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله
نقل انتصار الشراح إلى نقل انتصار الشراح إلى "العناية".. نقص أوكسجين وتلوث دم
قضت الفتاة حرقاً.. فيديو مروّع لحادث سير في مصر قضت الفتاة حرقاً.. فيديو مروّع لحادث سير في مصر

قبل أن تذهب

مخطط إيراني لحظر جميع تطبيقات التواصل الاجتماعي
مخطط إيراني لحظر جميع تطبيقات التواصل الاجتماعي

اكتشف المزيد