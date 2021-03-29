أدنوك للعربية: نسعى لتحويل "مربان" لمؤشر قياسي لتسعير الخامات العالمية

قال الرئيس التنفيذي لدائرة التكرير والتصنيع والتسويق في أدنوك، خالد سالمين، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، إن القدرة الإنتاجية الحالية لخام مربان تصل إلى مليوني برميل يومياً، ويتم تصديره إلى 60 عميلا في 30 دولة.

وأضاف سالمين أن أدنوك تستهدف أن يصبح خام مربان مؤشرا قياسيا لتسعير الخامات العالمية لا سيما المتجهة إلى آسيا.

بدأ اليوم الاثنين تداول العقود الآجلة لخام مربان، وهي العقود الرئيسية لبورصة أبوظبي إنتركونتننتال للعقود الآجلة الجديدة للنفط، والتي تطرح خام قياس منافسا محتملا لتداول الخام في الشرق الأوسط.

وقالت بورصة إنتركونتننتال على "تويتر"، إنه جرى تسعير العقد عند 63.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 0100 بتوقيت غرينتش مع تداول ألفين و132 دفعة. وتضم كل دفعة ألف برميل.

وبورصة أبوظبي إنتركونتننتال للعقود الآجلة، ومقرها أبوظبي، مدعومة من بورصة إنتركونتننتال وشركة بترول أبوظبي الوطني (أدنوك) وشركاء منهم شركات نفط كبرى.

وسيقدم عقد مربان، الذي يسعر خام أبوظبي الرئيسي الذي يشكل أكثر من نصف إنتاج أدنوك، خام قياس بديلا لخام دبي الذي تديره منصة ستاندرد أند بورز غلوبال بلاتس، والعقود الآجلة لخام عمان التي يجري تداولها في بورصة دبي للطاقة.