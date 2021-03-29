بدء تداول عقود خام مربان في بورصة إنتركونتننتال الجديدة

بدأ اليوم الاثنين تداول العقود الآجلة لخام مربان، وهي العقود الرئيسية لبورصة أبوظبي إنتركونتننتال للعقود الآجلة الجديدة للنفط، والتي تطرح خام قياس منافسا محتملا لتداول الخام في الشرق الأوسط.



وقالت بورصة إنتركونتننتال على "تويتر"، إنه جرى تسعير العقد عند 63.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 0100 بتوقيت غرينتش مع تداول ألفين و132 دفعة. وتضم كل دفعة ألف برميل.



وبورصة أبوظبي إنتركونتننتال للعقود الآجلة، ومقرها أبوظبي، مدعومة من بورصة إنتركونتننتال وشركة بترول أبوظبي الوطني (أدنوك) وشركاء منهم شركات نفط كبرى.



وسيقدم عقد مربان، الذي يسعر خام أبوظبي الرئيسي الذي يشكل أكثر من نصف إنتاج أدنوك، خام قياس بديلا لخام دبي الذي تديره منصة ستاندرد أند بورز غلوبال بلاتس، والعقود الآجلة لخام عمان التي يجري تداولها في بورصة دبي للطاقة.



وسيمكن العقد المتعاملين من المقارنة بين قيم الإمدادات المنافسة من روسيا وأوروبا والولايات المتحدة، بجودة مماثلة لمربان باستخدام عدد من المشتقات التي تتم تسويتها نقدا مقابل برنت وغرب تكساس الوسيط.



ويسعر العقد الخام لشهرين مقبلين، وسيكون موعد حلول أجل أول عقد في يونيو. كما سيكون تسليم العقد للعملاء على أساس البيع والتسليم على ظهر السفينة في إمارة الفجيرة.



ومن الشركاء الآخرين في بورصة أبوظبي إنتركونتننتال للعقود الآجلة، بي.بي، وتوتال، وإنبكس، وفيتول، وشل، وبتروتشاينا، وجي.إس كالتكس الكورية الجنوبية، وإنيوس هولدنجز اليابانية، وبي.تي.تي التايلاندية.

وكان إطلاق بورصة أبوظبي إنتركونتننتال للعقود الآجلة تأجل قرابة عام بسبب جائحة كوفيد-19.



وستحدد أدنوك أسعار البيع الرسمية الشهرية لمربان اعتمادا على العقود الآجلة وأسعار درجات الخام الثلاث الأخرى التي تبيعها، وهي داس وأم اللولو وزاكوم العلوي، وذلك بتحديد فوارق لعقود خام مربان.



يعتبر مربان خاما خفيفا منخفض الكبريت وتبلغ كثافته النوعية 39.9 درجة على مقياس معهد البترول الأميركي، ويبلغ محتوى الكبريت به 0.78%، كما يبلغ إنتاجه حوالي مليوني برميل يوما، بحسب بورصة إنتركونتننتال.

ومقياس معهد البترول الأميركي للكثافة النوعية يقيس كثافة الخام.



وتضخ الإمارات، وهي ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية والعراق، حوالي 2.5 مليون برميل يوميا، وهو ما تنتج أدنوك غالبيته.