اتفاق هندي أميركي لتعديل شراكة استراتيجية في الطاقة

قال بيان للحكومة الهندية الاثنين إن الهند والولايات المتحدة اتفقتا على تعديل شراكتهما الاستراتيجية في مجال الطاقة لإعطاء مزيد من الاهتمام للتعاون في قطاعات الطاقة النظيفة مثل الوقود الحيوي وإنتاج الهيدروجين.

صدر البيان عقب اجتماع افتراضي لوزير النفط الهندي دارميندرا برادان ووزيرة الطاقة الأميركية جنيفر جرانهولم.

وقال إن البلدين سيكثفان جهودهما الرامية إلى الاستفادة من التقنيات الأميركية المتقدمة وسوق الطاقة الهندية سريعة النمو.

تخطت الولايات المتحدة الشهر الماضي السعودية لتصبح ثاني أكبر موًرد للنفط إلى الهند بعد العراق.