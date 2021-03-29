.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

اتفاق هندي أميركي لتعديل شراكة استراتيجية في الطاقة

نفط أميركا
مخزونات نفط في أميركا
النفط

اتفاق هندي أميركي لتعديل شراكة استراتيجية في الطاقة

التعاون في قطاعات الطاقة النظيفة مثل الوقود الحيوي وإنتاج الهيدروجين

متابع الغاء المتابعة

نيودلهي - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال بيان للحكومة الهندية الاثنين إن الهند والولايات المتحدة اتفقتا على تعديل شراكتهما الاستراتيجية في مجال الطاقة لإعطاء مزيد من الاهتمام للتعاون في قطاعات الطاقة النظيفة مثل الوقود الحيوي وإنتاج الهيدروجين.

صدر البيان عقب اجتماع افتراضي لوزير النفط الهندي دارميندرا برادان ووزيرة الطاقة الأميركية جنيفر جرانهولم.

وقال إن البلدين سيكثفان جهودهما الرامية إلى الاستفادة من التقنيات الأميركية المتقدمة وسوق الطاقة الهندية سريعة النمو.

تخطت الولايات المتحدة الشهر الماضي السعودية لتصبح ثاني أكبر موًرد للنفط إلى الهند بعد العراق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فيديو وصور.. أول كاميرا لهاتف ذكي بعدسة سائلة في العالم فيديو وصور.. أول كاميرا لهاتف ذكي بعدسة سائلة في العالم
عقبتان أمام العالم لتجاوز كورونا.. إليك التفاصيل عقبتان أمام العالم لتجاوز كورونا.. إليك التفاصيل

الأكثر قراءة

سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية جديدة سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية جديدة
شاهد اللحظات الأولى لتحريك سفينة السويس العالقة شاهد اللحظات الأولى لتحريك سفينة السويس العالقة
احذر قنبلة فرشاة الأسنان.. خطأ نقترفه جميعاً احذر قنبلة فرشاة الأسنان.. خطأ نقترفه جميعاً
مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله
نقل انتصار الشراح إلى نقل انتصار الشراح إلى "العناية".. نقص أوكسجين وتلوث دم
قضت الفتاة حرقاً.. فيديو مروّع لحادث سير في مصر قضت الفتاة حرقاً.. فيديو مروّع لحادث سير في مصر

قبل أن تذهب

رغم الاعتراضات الشعبية.. استبعاد مليون عراقي مغترب من المشاركة في الانتخابات
رغم الاعتراضات الشعبية.. استبعاد مليون عراقي مغترب من المشاركة في الانتخابات

اكتشف المزيد