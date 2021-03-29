مصدر: روسيا تدعم تمديد تخفيضات إنتاج أوبك+ لنهاية مايو

قال مصدر مطلع على توجه روسيا اليوم الإثنين إنها ستدعم استقرار إنتاج النفط لتحالف أوبك+، الذي يضم مجموعة من كبار منتجي الخام في العالم، لنهاية مايو/أيار مع سعيها للحصول على زيادة محدودة نسبيا لإنتاجها للوفاء بزيادة موسمية للطلب.

لم ترد حتى الآن وزارة الطاقة ولا مكتب ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء المسؤول عن علاقات موسكو مع أوبك+ علي طلب للتعقيب.

كانت مصادر لرويترز قالت الأسبوع الماضي إنهم يتوقعون قرارا مماثلا لما صدر عن الاجتماع الأخير لمنظمة أوبك وحلفائها، في الاجتماع الذي يعقد في أول أبريل/نيسان.

فجأت أوبك+، التي تحجب نحو ثمانية ملايين برميل يوميا من بينها خفض سعودي طوعي بمقدار مليون برميل يوميا، السوق في مارس/آذار بالإبقاء على مستوى الإنتاج دون تغير يذكر.

لكنها سمحت لكل من روسيا وكازاخستان بزيادة إنتاج النفط زيادة طفيفة. وقال المصدر إن روسيا تريد زيادة صغيرة أخرى.

إنتاج روسيا

وفي سياق متصل قال مصدران بالقطاع مطلعان على ببيانات اليوم الإثنين لرويترز إن إنتاج النفط ومكثفات الغاز الروسي زاد إلى 10.22 مليون برميل يوميا في الفترة من الأول إلى 28 مارس/آذار من 10.1 مليون برميل يوميا في المتوسط في فبراير/شباط، وهو يتفق إلى حد كبير مع خطط موسكو.

ولم ترد وزارة الطاقة الروسية على الفور على طلب للتعقيب.

وتأتي زيادة الإنتاج بعد تراجع في فبراير شباط، عندما هبط إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز 10.16 مليون برميل يوميا في يناير/كانون الثاني.