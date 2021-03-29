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رغم فتح قناة السويس.. 18 ناقلة غاز ستتأخر عن وجهاتها

قناة السويس
سفينة لشحن البضائع
قناة السويس

رغم فتح قناة السويس.. 18 ناقلة غاز ستتأخر عن وجهاتها

كبلر: 16 ناقلة محملة بالغاز الطبيعي المسال تستعد لدخول قناة السويس

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دبي - العربية.نت

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أظهر بيانات من شركة كبلر لتتبع السفن أن 16 ناقلة محملة بالغاز الطبيعي المسال تستعد لدخول قناة السويس، وهو ضعفا العدد منذ الجمعة، مع تعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن بشكل كامل الاثنين بعد جنوحها حوالي لمدة أسبوع.

وقالت كبلر إن 11 ناقلة تنتظر عند المدخل الشمالي للقناة بينما تنتظر 5 ناقلات عند المدخل الجنوبي. وأضافت أنه في المجمل ستتأخر 18 ناقلة للغاز الطبيعي المسال في الوصول إلى وجهاتها، ومعظمها في آسيا، بسبب الازدحام.

وإلى جانب ناقلات الغاز المسال، توجد حوالي 450 سفينة لنقل البضائع تحمل سلعا مختلفة تنتظر المرور في القناة بحسب وكالة "رويترز".

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