.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

النفط يتراجع.. والأنظار تتحول من قناة السويس إلى "أوبك+"

نفط
خزانات للنفط الخام
أسعار النفط

النفط يتراجع.. والأنظار تتحول من قناة السويس إلى "أوبك+"

اجتماع "أوبك+" قد يشهد تمديد القيود على الإمدادات

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، عقب استئناف حركة الشحن عبر قناة السويس بعد أيام من الانتظار، وتحول الأنظار إلى اجتماع "أوبك+" الذي قد يشهد تمديد القيود على الإمدادات وسط عمليات إغلاق جديدة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وكان خام برنت منخفضا 15 سنتا بما يعادل 0.2% ليصل إلى 64.83 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0115 بتوقيت غرينتش، بعد أن حقق مكاسب بلغت 0.6% أمس. وتراجع الخام الأميركي سنتا واحدا ليسجل 61.55 دولار للبرميل.

أزمة قناة السويس.. إلى أي حد تؤثر على أسواق النفط؟ قصص خاصة أسعار النفط أزمة قناة السويس.. إلى أي حد تؤثر على أسواق النفط؟



واستؤنفت حركة الملاحة بقناة السويس مساء أمس الاثنين، بعد تعويم سفينة الحاويات الضخمة إيفر جيفن التي سدت الممر المائي لقرابة أسبوع، بينما تنتظر أكثر من 400 سفينة عبور الممر الملاحي.

وتتحول أنظار السوق إلى اجتماع يوم الخميس لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، بما في ذلك روسيا، في فيينا.

وقال مصدر مطلع لـ"رويترز" أمس الاثنين، إن السعودية مستعدة لدعم تمديد تخفيضات النفط التي تنفذها "أوبك" وحلفاؤها لتشمل شهري مايو ويونيو، وإنها مستعدة أيضا لتمديد تخفيضاتها الطوعية لتعزيز الأسعار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

روشتة غذائية ذهبية للرجال والنساء فوق الـ40 روشتة غذائية ذهبية للرجال والنساء فوق الـ40
شاهد السيارات تتوقف بأميركا لأجل دبة وصغارها الأربعة شاهد السيارات تتوقف بأميركا لأجل دبة وصغارها الأربعة

الأكثر قراءة

شاهد اللحظات الأولى لتحريك سفينة السويس العالقة شاهد اللحظات الأولى لتحريك سفينة السويس العالقة
بالصور.. قصة الكراكة التي أنقذت السفينة الجانحة بالسويس بالصور.. قصة الكراكة التي أنقذت السفينة الجانحة بالسويس
نقل انتصار الشراح إلى نقل انتصار الشراح إلى "العناية".. نقص أوكسجين وتلوث دم
بالفيديو.. فرحة في قناة السويس وخبر قديم صادم عن السفينة بالفيديو.. فرحة في قناة السويس وخبر قديم صادم عن السفينة
بعد تعويم السفينة الجانحة.. عودة الملاحة بقناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة.. عودة الملاحة بقناة السويس
أول مواجهة بين أول مواجهة بين "سيدة قطار سوهاج" وابنها "العاق"

قبل أن تذهب

كيف سقطت مدينة بالما في موزمبيق على يد داعش؟
كيف سقطت مدينة بالما في موزمبيق على يد داعش؟

اكتشف المزيد