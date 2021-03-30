الكرملين: نوفاك على اتصال مستمر بمجموعة أوبك+

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم الثلاثاء إن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك على اتصال مستمر مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها قبل اجتماع بشأن تحديد سياسة إنتاج النفط يُعقد في أبريل.

تراجعت أسعار النفط الثلاثاء، عقب استئناف حركة الشحن عبر قناة السويس بعد أيام من الانتظار، وتحول الأنظار إلى اجتماع "أوبك+" الذي قد يشهد تمديد القيود على الإمدادات وسط عمليات إغلاق جديدة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وكان خام برنت منخفضا 15 سنتا بما يعادل 0.2% ليصل إلى 64.83 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0115 بتوقيت غرينتش، بعد أن حقق مكاسب بلغت 0.6% أمس. وتراجع الخام الأميركي سنتا واحدا ليسجل 61.55 دولار للبرميل.