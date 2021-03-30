.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الكرملين: نوفاك على اتصال مستمر بمجموعة أوبك+

أوبك مناسبة
وبك
أوبك بلس

الكرملين: نوفاك على اتصال مستمر بمجموعة أوبك+

اجتماع "أوبك+" قد يشهد تمديد القيود على الإمدادات

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم الثلاثاء إن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك على اتصال مستمر مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها قبل اجتماع بشأن تحديد سياسة إنتاج النفط يُعقد في أبريل.

تراجعت أسعار النفط الثلاثاء، عقب استئناف حركة الشحن عبر قناة السويس بعد أيام من الانتظار، وتحول الأنظار إلى اجتماع "أوبك+" الذي قد يشهد تمديد القيود على الإمدادات وسط عمليات إغلاق جديدة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وكان خام برنت منخفضا 15 سنتا بما يعادل 0.2% ليصل إلى 64.83 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0115 بتوقيت غرينتش، بعد أن حقق مكاسب بلغت 0.6% أمس. وتراجع الخام الأميركي سنتا واحدا ليسجل 61.55 دولار للبرميل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

روشتة غذائية ذهبية للرجال والنساء فوق الـ40 روشتة غذائية ذهبية للرجال والنساء فوق الـ40
شاهد السيارات تتوقف بأميركا لأجل دبة وصغارها الأربعة شاهد السيارات تتوقف بأميركا لأجل دبة وصغارها الأربعة

الأكثر قراءة

شاهد اللحظات الأولى لتحريك سفينة السويس العالقة شاهد اللحظات الأولى لتحريك سفينة السويس العالقة
بالصور.. قصة الكراكة التي أنقذت السفينة الجانحة بالسويس بالصور.. قصة الكراكة التي أنقذت السفينة الجانحة بالسويس
نقل انتصار الشراح إلى نقل انتصار الشراح إلى "العناية".. نقص أوكسجين وتلوث دم
بالفيديو.. فرحة في قناة السويس وخبر قديم صادم عن السفينة بالفيديو.. فرحة في قناة السويس وخبر قديم صادم عن السفينة
بعد تعويم السفينة الجانحة.. عودة الملاحة بقناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة.. عودة الملاحة بقناة السويس
أول مواجهة بين أول مواجهة بين "سيدة قطار سوهاج" وابنها "العاق"

قبل أن تذهب

كيف سقطت مدينة بالما في موزمبيق على يد داعش؟
كيف سقطت مدينة بالما في موزمبيق على يد داعش؟

اكتشف المزيد