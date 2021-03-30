رويترز: السعودية مستعدة لدعم تمديد تخفيضات "أوبك" للنفط 

ذكرت وكالة "رويترز" أن السعودية مستعدة لدعم تمديد تخفيضات النفط التي تنفذها منظمة "أوبك" وحلفاؤها لتشمل شهري مايو ويونيو، وأنها مستعدة أيضاً لتمديد تخفيضاتها الطوعية لتعزيز أسعار النفط وسط موجة إغلاق جديدة لكبح انتشار فيروس كورونا.



تشمل التخفيضات أعضاء "أوبك" بقيادة السعودية، وكذلك منتجون من خارج المنظمة بقيادة روسيا.

وتتجاوز التخفيضات الإجمالية ما يزيد قليلا عن سبعة ملايين برميل يومياً، فضلا عن خفض طوعي إضافي بمقدار مليون برميل يومياً من قبل السعودية.



في 2020، لامست التخفيضات رقما قياسياً بلغ 9.7 مليون برميل يومياً أو نحو 10% من الإنتاج العالمي.