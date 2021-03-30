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JP Morgan يتوقع تمديد أوبك+ خفض الإنتاج إلى مايو

A 3D printed oil pump jack is seen in front of displayed Opec logo in this illustration picture, April 14, 2020. (Reuters)
شعار منظمة أوبك
أوبك بلس

JP Morgan يتوقع تمديد أوبك+ خفض الإنتاج إلى مايو

توقع أن يبدأ التحالف بإضافة إنتاج عبر زيادات قدرها 500 ألف برميل يوميا بدءا في يونيو وتستمر في أغسطس

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لندن – رويترز

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يتوقع بنك جي بي مورغان، في مذكرة بحثية، أن تتوخى أوبك+ الحذر عندما تجتمع هذا الأسبوع بأن تمدد معظم تخفيضاتها الإنتاجية حتى نهاية مايو أيار.

كما يعتقد أن السعودية ستمدد خفضها الطوعي لشهرين آخرين حتى نهاية يونيو حزيران.

وأضاف قائلا قبل اجتماع أوبك+ يوم الخميس "نتوقع أن يبدأ التحالف بإضافة إنتاج عبر زيادات قدرها 500 ألف برميل يوميا بدءا في يونيو (حزيران) وتستمر في أغسطس (آب)."

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وقال البنك "من المرجح أن ترجع السعودية عن خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا في يوليو تموز على دفعتين كل منهما 500 ألف برميل يوميا"، وفق تقديرات JP MORGAN.

إلى ذلك، أظهرت بيانات اللجنة الفنية المشتركة لمجموعة أوبك+، اطلعت عليها رويترز اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الإنتاج الزائد لأوبك+ ارتفع إلى نحو 3 ملايين برميل يوميا في فبراير شباط.

وارتفع رقم فبراير شباط من 2.8 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني و2.7 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول.

وتجتمع الدول المنتجة للنفط الموقعة على اتفاق أوبك بلس، الخميس، في مناسبة اجتماع وزاري للاتفاق على الاقتطاعات المقبلة، للمرة الثالثة هذه السنة.

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