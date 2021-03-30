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أميركا.. مبيعات البنزين تتجاوز مستويات العام الماضي

نفط أميركا
منشأة نفط أميركية
النفط

أميركا.. مبيعات البنزين تتجاوز مستويات العام الماضي

للمرة الأولى منذ مارس 2020

متابع الغاء المتابعة

نيويورك - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

تجاوزت مبيعات البنزين في الولايات المتحدة في ‭‭2021‬‬ مستويات العام السابق للمرة الأولى منذ مارس 2020 عندما بدأ فرض إجراءات للعزل العام على نطاق واسع بسبب فيروس كورونا، وفقا لتقرير صدر الثلاثاء من خدمة معلومات أسعار النفط التي تقدمها آي.إتش.إس ماركت.

مع ذلك، لا يزال الطلب أقل من مستويات ما قبل الجائحة، وهذه الزيادة على أساس سنوي هي بالأحرى انعكاس لتراجع شديد للطلب العام الماضي وليس لتعاف اقتصادي قوي هذا العام، حسبما ذكر التقرير.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن استهلاك النفط في الولايات المتحدة انخفض 27% في أبريل العام الماضي من مستواه قبل عام بسبب إيقاف حركة الطيران وإجبار الناس على البقاء في منازلهم للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكر التقرير، الذي شمل ‭‭25‬‬ ألف محطة للوقود في أنحاء الولايات المتحدة، إن مبيعات البنزين للأسبوع المنتهي في ‭‭20‬‬ مارس ارتفعت 10.1% عن مستوياتها قبل عام‭‬‬.

لكن المبيعات ظلت أقل بنسبة ‭‭16‬‬ % من مستويات ما قبل الجائحة.

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