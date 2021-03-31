أسواق النفط تنتعش بفضل توقعات استمرار كبح "أوبك+" للإنتاج

ارتفعت أسعار النفط عشية اجتماع بين أوبك وحلفائها، في وقت يراهن مستثمرون على أن المنتجين سيتفقون إلى حد كبير على تمديد قيود على إمداداتهم من النفط حتى مايو.



وأثارت "أوبك+" مخاوف بشأن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا عالمياً، وأن إجراءات العزل العام ستؤثر على تعافي الطلب على النفط، وفقاً لتقرير صادر عن اجتماع لجنة خبراء تابعين للمجموعة اطلعت عليه "رويترز".



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو، التي ينتهي أجلها اليوم الأربعاء، 32 سنتا أو ما يعادل 0.5% إلى 64.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 0525 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزلت 1.3% أمس الثلاثاء. وصعد عقد برنت الأكثر نشاطا تسليم يونيو 25 سنتا أو ما يعادل 0.4% إلى 64.42 دولار للبرميل.



وخسر الخام القياسي 2.5% منذ بداية الشهر الجاري، مقارنة مع زيادة 18% في فبراير.



وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتا أو ما يعادل 0.4% إلى 60.81 دولار، بعد أن هبطت 1.6% في الجلسة السابقة.



وقال فيفيك دهار محلل السلع الأولية لدى بنك الكومنولث: "التوقعات هو أن تبدي أوبك+ انضباطا بشأن الإمدادات".





ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+، غدا الخميس، عقب شهر تراجعت فيه أسعار النفط بفعل مخاوف حيال تمديد إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة الجائحة في أوروبا، وبطء توزيع اللقاحات، وارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في الهند والبرازيل، في تعارض مع تزايد التفاؤل حيال النمو في الولايات المتحدة.



وفاجأت "أوبك+" الشهر الماضي السوق بالاتفاق على تمديد قيود الإمدادات، مع استثناء محدود لروسيا وكازاخستان، في الوقت الذي بدا فيه أن الطلب على الوقود يتعافى.



وبموجب القيود الحالية، تخفض أوبك، بقيادة السعودية، والمنتجون غير الأعضاء في المنظمة، بقيادة روسيا، ما يزيد عن سبعة ملايين برميل يوميا، بينما تنفذ السعودية خفضا إضافياً طوعياً بمليون برميل يومياً.



وقال مصدر مطلع لـ"رويترز" هذا الأسبوع، إن المملكة مستعدة لدعم تمديد تخفيضات الإمدادات حتى يونيو، لا سيما خفضها الطوعي، لدعم الأسعار.



وتعززت وجهة النظر التي تشير إلى أنه يتعين على المنتجين كبح المعروض بفعل بيانات نشرها معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء، أظهرت ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة 3.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 مارس، ما يزيد عن توقعات المحللين في استطلاع أجرته "رويترز" لزيادة بنحو 100 ألف برميل.



ومن المقرر صدور بيانات المخزونات الأميركية في وقت لاحق اليوم من إدارة معلومات الطاقة الأميركية.