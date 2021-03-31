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الكويت تحث أوبك+ على الامتثال الكامل لتخفيضات إنتاج النفط

نفط الكويت
نفط الكويت
أوبك بلس

الكويت تحث أوبك+ على الامتثال الكامل لتخفيضات إنتاج النفط

وزير النفط الكويتي يقول "ميزان العرض والطلب" في سوق النفط تحسن

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دبي - العربية.نت

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حثت الكويت أوبك+ على الامتثال الكامل لتخفيضات إنتاج النفط.

وفي هذا السياق، قال وزير النفط الكويتي، محمد الفارس، إن "ميزان العرض والطلب" في سوق النفط تحسن، وفق ما ورد في "كونا".

وأبدى وزير النفط الكويتي تفاؤلاً حذراً بخصوص بوادر تحسن مؤشرات سوق النفط، مع انتشار توزيع لقاحات كورونا والتعافي التدريجي لنشاط الصناعة.

أسواق النفط تنتعش بفضل توقعات استمرار كبح طاقة أسعار النفط أسواق النفط تنتعش بفضل توقعات استمرار كبح "أوبك+" للإنتاج

إلى ذلك، أظهرت وثيقة أن أوبك قد عدلت توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2021 بالخفض 300 ألف برميل يوميا إلى 5.6 مليون برميل يوميا.

وكشف تقرير من اللجنة الفنية المشتركة لـ"أوبك+"، اطلعت عليه وكالة "رويترز" اليوم الأربعاء، أنها أثارت مخاوف من كون عدم اليقين قد يؤثر على تعافي الطلب على النفط، وسط تزايد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم وإجراءات الإغلاق.

وقالت اللجنة التي اجتمعت أمس الثلاثاء في التقرير: "رغم التخلص المستمر من المخزونات التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لا تزال أعلى من متوسط 2015-2019، مع الاعتراف بأن التقلبات السائدة في هيكل السوق تمثل مؤشرا على أوضاع السوق الهشة".

النفط
النفط

وتجتمع الدول المنتجة للنفط الموقعة على اتفاق "أوبك+" الخميس، في مناسبة اجتماع وزاري للاتفاق على الاقتطاعات المقبلة في إنتاج النفط، للمرة الثالثة هذه السنة.

والتحالف المؤلف من أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها من خارج المنظمة على رأسهم روسيا، يعتمد خفضا كبيرا لإنتاجه من النفط الخام، مما يترك حوالي 7 ملايين برميل تحت الأرض يومياً.

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