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إيران تعيق توازن سوق النفط.. رفعت إنتاج أوبك لـ25 مليون برميل يوميا

نفط إيراني
نفط إيراني
اقتصاد إيران

إيران تعيق توازن سوق النفط.. رفعت إنتاج أوبك لـ25 مليون برميل يوميا

زاد إنتاج مارس 180 ألف برميل يوميا عن فبراير

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

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أفاد مسح لرويترز أن إنتاج أوبك من النفط ارتفع في مارس/آذار، إذ قابلت زيادة في الإمدادات من إيران تخفيضات أعضاء آخرين بموجب اتفاق مع الحلفاء، فيما يمثل عقبة أمام جهود الحد من الإمدادات إذا استمرت الزيادة من جانب طهران.

وخلص المسح إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترون (أوبك)، التي تضم 13 عضوا، ضخت 25.07 مليون برميل يوميا في مارس، بارتفاع 180 ألف برميل يوميا عن فبراير شباط. وزاد الإنتاج شهريا منذ يونيو/حزيران 2020 باستثناء فبراير شباط.

يأتي ذلك في الوقت الذي وافقت فيه الولايات المتحدة على تمديد إعفاء العراق من العقوبات على إيران في استيراده للطاقة، لمدة 4 أشهر، على ما أفاد مسؤول عراقي لفرانس برس الأربعاء.

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الإعفاء يعتبر الأول الذي يمنح في ظلّ إدارة جو بايدن ولأطول مدة يسمح بها القانون، ويأتي قبل أيام من "حوار استراتيجي" بين البلدين.

وعلى الرّغم من أنّ العراق بلد نفطي، إلا أنّه يعتمد بشدّة على إيران في مجال الطاقة، إذ يستورد منها ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء، وذلك بسبب بنيته التحتية المتهالكة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي لتأمين احتياجات سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة.

الأطول أمداً

وانسحبت الإدارة الأميركية السابقة برئاسة دونالد ترمب من الاتفاق النووي مع إيران وأعادت في نهاية 2018 فرض عقوبات عليها، ما يحول دون تعامل الكثير من الدول والشركات العالمية مع الحكومة أو مع شركات إيرانية خوفا من أن تطالهم العقوبات.

لكن الإدارة الأميركية واصلت منح إعفاءات للعراق إلى حين أن يعثر على موردين آخرين، وكان آخرها في كانون الثاني/يناير لمدة 3 أشهر.

وبموجب الإعفاء الجديد الذي أعطته إدارة جو بايدن، سيتمكّن العراق من الاستمرار في استيراد الكهرباء والغاز من جارته الشرقية لأربعة أشهر، أي منذ مطلع نيسان وحتى مطلع آب/أغسطس المقبل، كما أوضح المسؤول العراقي لفرانس برس، طالباً عدم نشر اسمه.

وأشار إلى أن هذا الإعفاء هو الأطول أمداً بين الإعفاءات السابقة، وهو أقصى ما يسمح به القانون الأميركي.

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