.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بيانات معهد البترول تظهر زيادة في مخزونات النفط الأميركية

نفط أميركا مناسبة
النفط

بيانات معهد البترول تظهر زيادة في مخزونات النفط الأميركية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت مصادر تجارية نقلاً عن بيانات من معهد البترول الأميركي، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي بينما هبطت مخزونات البنزين.

وأضافت المصادر أن مخزونات الخام زادت بمقدار 3.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 مارس، بينما كان محللون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً بحوالي 100 ألف برميل.

وتراجعت مخزونات البنزين ستة ملايين برميل مقارنة مع توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 700 ألف برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بحوالي 2.6 مليون برميل مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها
200 ألف برميل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فوائد عديدة لا تحصى للزنجبيل.. لكن حذار منه في هذه الحالات! فوائد عديدة لا تحصى للزنجبيل.. لكن حذار منه في هذه الحالات!
نضال الشافعي لـ نضال الشافعي لـ"العربية نت": "أمن قومي" حقق حلمي و"ضغط عالي" ظُلم

الأكثر قراءة

فيديو لأولى جلسات محاكمته.. المتحرش بطفلة المعادي يفاجئ القاضي فيديو لأولى جلسات محاكمته.. المتحرش بطفلة المعادي يفاجئ القاضي
هليكوبتر تتحطم وتقتل صاحب ثروة تزيد عن 17 مليار دولار هليكوبتر تتحطم وتقتل صاحب ثروة تزيد عن 17 مليار دولار
قصة معلمة سعودية متقاعدة تمتهن الفلاحة وتربية المواشي قصة معلمة سعودية متقاعدة تمتهن الفلاحة وتربية المواشي
ضجة كبيرة في مصر بسبب جريمة الزوجة الجميلة إسراء عماد ضجة كبيرة في مصر بسبب جريمة الزوجة الجميلة إسراء عماد
السيسي يوجه تهديدا خطيرا لإثيوبيا.. السيسي يوجه تهديدا خطيرا لإثيوبيا.. "اللي عايز يجرب يجرب"
ولا أفظع..! رفضت الزواج منه فشق جمجمتها بساطور وفتت عظام يدها ولا أفظع..! رفضت الزواج منه فشق جمجمتها بساطور وفتت عظام يدها

قبل أن تذهب

تقرير أممي يحمل "الحوثي" مسؤولية الهجوم على مطار عدن
تقرير أممي يحمل "الحوثي" مسؤولية الهجوم على مطار عدن

اكتشف المزيد