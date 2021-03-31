بيانات معهد البترول تظهر زيادة في مخزونات النفط الأميركية

قالت مصادر تجارية نقلاً عن بيانات من معهد البترول الأميركي، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي بينما هبطت مخزونات البنزين.



وأضافت المصادر أن مخزونات الخام زادت بمقدار 3.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 مارس، بينما كان محللون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً بحوالي 100 ألف برميل.



وتراجعت مخزونات البنزين ستة ملايين برميل مقارنة مع توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 700 ألف برميل.



وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بحوالي 2.6 مليون برميل مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها

200 ألف برميل.