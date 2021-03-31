لجنة "أوبك+": عدم اليقين قد يؤثر في تعافي الطلب على النفط

كشف تقرير من اللجنة الفنية المشتركة لـ"أوبك+"، اطلعت عليه وكالة "رويترز" اليوم الأربعاء، أنها أثارت مخاوف من كون عدم اليقين قد يؤثر على تعافي الطلب على النفط، وسط تزايد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم وإجراءات الإغلاق.

وقالت اللجنة التي اجتمعت أمس الثلاثاء في التقرير: "رغم التخلص المستمر من المخزونات التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لا تزال أعلى من متوسط 2015-2019، مع الاعتراف بأن التقلبات السائدة في هيكل السوق تمثل مؤشرا على أوضاع السوق الهشة".



وتجتمع الدول المنتجة للنفط الموقعة على اتفاق "أوبك+" الخميس، في مناسبة اجتماع وزاري للاتفاق على الاقتطاعات المقبلة في إنتاج النفط، للمرة الثالثة هذه السنة.

والتحالف المؤلف من أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها من خارج المنظمة على رأسهم روسيا، يعتمد خفضا كبيرا لإنتاجه من النفط الخام، مما يترك حوالي 7 ملايين برميل تحت الأرض يومياً.

والسبب هو عدم إغراق السوق بنفط لا تستطيع استيعابه بسبب الأضرار الاقتصادية الناجمة عن انتشار وباء كوفيد-19.

وذكرت وكالة "رويترز" أمس الثلاثاء، أن السعودية مستعدة لدعم تمديد تخفيضات النفط التي تنفذها منظمة "أوبك" وحلفاؤها لتشمل شهري مايو ويونيو، وأنها مستعدة أيضاً لتمديد تخفيضاتها الطوعية لتعزيز أسعار النفط وسط موجة إغلاق جديدة لكبح انتشار فيروس كورونا.



وتتجاوز التخفيضات الإجمالية ما يزيد قليلا عن سبعة ملايين برميل يومياً، فضلا عن خفض طوعي إضافي بمقدار مليون برميل يومياً من قبل السعودية.



في 2020، لامست التخفيضات رقما قياسياً بلغ 9.7 مليون برميل يومياً أو نحو 10% من الإنتاج العالمي.