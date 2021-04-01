السعودية والعراق تؤكدان التعاون لضمان استقرار أسواق النفط

ضمن زيارة مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي إلى الرياض، صدر بيان مشترك سعودي عراقي أكد على ضرورة الاستمرار في التعاون وتنسيق المواقف في مجال النفط، وذلك ضمن نطاق عمل منظمة "أوبك" واتفاق "أوبك+".

وشدد البيان على الالتزام الكامل بمقتضيات الاتفاق، وآلية التعويض، وبجميع القرارات التي تم الاتفاق عليها، بما يضمن استقرار أسواق النفط العالمية.

كذلك نص البيان على التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، وتفعيل وتسريع خطة العمل المشتركة تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي العراقي.