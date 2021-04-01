رويترز: أوبك+ تتفق على زيادة تدريجية لإنتاج النفط من مايو

قال مصدران في أوبك+، اليوم الخميس، إن المجموعة توصلت إلى اتفاق أولي على تخفيف تدريجي لتخفيضات إنتاج النفط من مايو أيار.

وأضافت المصادر أن المجموعة مازالت تبحث الأرقام الدقيقة.

وكانت مصادر قالت في وقت سابق إن أوبك+ تدرس زيادة الإنتاج 350 ألف برميل يوميا في مايو أيار ومثلها في يونيو ثم 400 ألف برميل يوميا في يوليو.

وأفاد مصدر في أوبك+ أن "أغلبية داخل المجموعة تدعم تمديد خفض إنتاج النفط شهراً واحداً".

بالمقلب الآخر، قالت مصادر إن" تخفيف أوبك+ التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط يغطي مايو - يوليو".

سوق النفط بعيدة عن التعافي الكامل

بدوره، أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الخميس، أن منتجي النفط في أوبك+ تبنوا نهجا حذرا، لكن السوق بعيدة عن التعافي الكامل.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان لدى افتتاحه اجتماع أوبك+: "دعونا الشهر الماضي إلى نهج حذر ويتسم بضبط النفس ولحسن الحظ أثبتت الأحداث التي تلت ذلك أننا على صواب.

وأضاف أن "السوق تدرك الآن أن توخي أوبك+ الحذر كان المسار الصحيح للتصرف، والحقيقة الباقية (هي أن) الصورة العالمية بعيدة عن الاعتدال والتعافي بعيد عن الاكتمال".

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الخميس، إنه يتوقع نمو الطلب العالمي على النفط ما يتراوح بين 5 ملايين و5.5 مليون برميل يوميا هذا العام.