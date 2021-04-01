.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

رويترز: أوبك+ تتفق على زيادة تدريجية لإنتاج النفط من مايو

أوبك مناسبة
شعار منظمة أوبك
أوبك بلس

رويترز: أوبك+ تتفق على زيادة تدريجية لإنتاج النفط من مايو

أضافت المصادر أن المجموعة مازالت تبحث الأرقام الدقيقة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال مصدران في أوبك+، اليوم الخميس، إن المجموعة توصلت إلى اتفاق أولي على تخفيف تدريجي لتخفيضات إنتاج النفط من مايو أيار.

وأضافت المصادر أن المجموعة مازالت تبحث الأرقام الدقيقة.

وكانت مصادر قالت في وقت سابق إن أوبك+ تدرس زيادة الإنتاج 350 ألف برميل يوميا في مايو أيار ومثلها في يونيو ثم 400 ألف برميل يوميا في يوليو.

وأفاد مصدر في أوبك+ أن "أغلبية داخل المجموعة تدعم تمديد خفض إنتاج النفط شهراً واحداً".

إيران تعيق توازن سوق النفط.. رفعت إنتاج أوبك لـ25 مليون برميل يوميا طاقة اقتصاد إيران إيران تعيق توازن سوق النفط.. رفعت إنتاج أوبك لـ25 مليون برميل يوميا

بالمقلب الآخر، قالت مصادر إن" تخفيف أوبك+ التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط يغطي مايو - يوليو".

سوق النفط بعيدة عن التعافي الكامل

بدوره، أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الخميس، أن منتجي النفط في أوبك+ تبنوا نهجا حذرا، لكن السوق بعيدة عن التعافي الكامل.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان لدى افتتاحه اجتماع أوبك+: "دعونا الشهر الماضي إلى نهج حذر ويتسم بضبط النفس ولحسن الحظ أثبتت الأحداث التي تلت ذلك أننا على صواب.

وأضاف أن "السوق تدرك الآن أن توخي أوبك+ الحذر كان المسار الصحيح للتصرف، والحقيقة الباقية (هي أن) الصورة العالمية بعيدة عن الاعتدال والتعافي بعيد عن الاكتمال".

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الخميس، إنه يتوقع نمو الطلب العالمي على النفط ما يتراوح بين 5 ملايين و5.5 مليون برميل يوميا هذا العام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

جملة فوق برلمان ألمانيا وحملة غضب.. أول لاجئ سوري ينسحب جملة فوق برلمان ألمانيا وحملة غضب.. أول لاجئ سوري ينسحب
ظريف بين فكي ظريف بين فكي "التمساح".. ورسالة استغاثة لخامنئي

الأكثر قراءة

فوائد عديدة لا تحصى للزنجبيل.. لكن حذار منه في هذه الحالات! فوائد عديدة لا تحصى للزنجبيل.. لكن حذار منه في هذه الحالات!
خاسر بالبورصة يظهر في فيديو وهو ينتحر بفرن لصهر المعادن خاسر بالبورصة يظهر في فيديو وهو ينتحر بفرن لصهر المعادن
صور لطبيبات مصريات بصحراء سيناء تثير الدهشة.. هذه قصتها  صور لطبيبات مصريات بصحراء سيناء تثير الدهشة.. هذه قصتها 
مدرب فلسطين: احترمنا المنتخب السعودي أكثر مما يجب مدرب فلسطين: احترمنا المنتخب السعودي أكثر مما يجب
مأساة سيدة السلام بمصر كادت تتكرر.. الجيران سحلوا فتاة اختلت بخطيبها بشقتها مأساة سيدة السلام بمصر كادت تتكرر.. الجيران سحلوا فتاة اختلت بخطيبها بشقتها
قناة CBC الكندية: وفاة 5 وإصابة 45 جراء مرض غامض يشبه جنون البقر قناة CBC الكندية: وفاة 5 وإصابة 45 جراء مرض غامض يشبه جنون البقر

قبل أن تذهب

ربطتهم علاقات "رد الجميل".. كيف احتضن الحوثيون تنظيمي "داعش" و"القاعدة"؟
ربطتهم علاقات "رد الجميل".. كيف احتضن الحوثيون تنظيمي "داعش" و"القاعدة"؟

اكتشف المزيد