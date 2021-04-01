وزيرة الطاقة الأميركية تجري اتصالا هاتفيا مع نظيرها السعودي

كتبت وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر جرانهولم على تويتر أنها أجرت اتصالا هاتفيا مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، لإعادة التأكيد على أهمية التعاون الدولي لضمان طاقة ذات موثوقية وبأسعار مقبولة للمستهلكين.

وهذا أول اتصال هاتفي مع السعودية يجريه مسؤول أميركي قبيل اجتماع أوبك منذ تولى الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه.

ويجتمع وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا وقازاخستان، المجموعة المعروفة باسم أوبك بلس، في وقت لاحق اليوم للنظر في خيارات من بينها تمديد خفض الإنتاج وزيادة تدريجية له.

وقالت أوراسيا جروب في تقرير بشأن الاجتماع "النتيجة الأكثر ترجيحا... للاجتماع هي عدم حدوث تغييرات كبيرة في الإنتاج".

وأضافت "يشير الحذر البادي في مناقشات أوبك+ إلى أن أي قرارات بشأن التخفيف ستتأجل على الأرجح إلى اجتماع مايو أيار".