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العراق يقر استثمار 1.15 مليار دولار في حقل مجنون النفطي

نفط العراق
نفط العراق
اقتصاد العراق

العراق يقر استثمار 1.15 مليار دولار في حقل مجنون النفطي

العراق يخطط لزيادة الإنتاج من الحقل النفطي إلى 450 ألف برميل يوميا

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العراق – رويترز

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قال مسؤول تنفيذي بقطاع النفط العراقي، اليوم الخميس، إن العراق أقر ميزانية استثمارية بنحو 1.15 مليار دولار لعام 2021 لتطوير حقل مجنون النفطي العملاق الواقع في جنوب البلاد.

وأفاد مدير حقل مجنون ضياء شاكر، لرويترز في مقابلة بالحقل الواقع جنوب البلاد قرب البصرة، أن العراق يخطط لزيادة الإنتاج من الحقل النفطي إلى 450 ألف برميل يومياً من 130 ألف برميل يوميا حاليا خلال 3 سنوات.

يذكر أن العراق وإيران يتقاسمان 5 حقول عبر الحدود المشتركة بين البلدين التي تبلغ 1458 كيومترا، ويقع أغلبها في الجنوب حيث إقليم الأهواز النفطي، وهذه الحقول هي "مجنون" و"أبو غرب" و"بزركان" و"الفكة" و"نفط خانة"، وحسب تقديرات رسمية عراقية يبلغ مخزونها أكثر من 95 مليار برميل.

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ويبدو أن إيران تقوم بإجراءات أحادية الجانب رغم الخلافات بين بغداد وطهران حول تقاسم الحقول المشتركة، وما كشفه روحاني في مارس الماضي يظهر أن إيران عازمة على الإسراع في تطوير هذه الحقول بمعزل عن الموقف العراقي.

وسبق أن أعلن المدير التنفيذي لشركة أروندان الإيرانية للنفط والغاز، جهانجير بورهنك، في 15 آب 2020، أن 60% من إنتاج الشركة النفطية من منطقة غرب نهر كارون يتم عبر الحقول المشتركة مع العراق، مشيراً إلى أن الرؤية المستقبلية لإنتاج الشركة تستهدف مليون برميل يومياً.

وأضاف بورهنك أن نسبة الاستخراج قد ترتفع من الحقول المشتركة مع العراق، بنسبة 70% في المستقبل وذلك في إطار التنافس مع العراق، في استخراج نفط الخام الخفيف والثقيل، حسب ما ذكرت وكالة فارس للأنباء.

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