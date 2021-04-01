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وزراة النفط: 2.9 مليون برميل صادرات العراق من الخام في مارس

صادرات النفط العراقي
إجمالي صادرات العراق من الخام عند 2.9 مليون برميل يومياً
اقتصاد العراق

وزراة النفط: 2.9 مليون برميل صادرات العراق من الخام في مارس

متوسط سعر بيع النفط بلغ 63.3 دولار للبرميل في مارس

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دبي - العربية.نت

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قالت وزارة النفط العراقية إن إجمالي صادرات العراق من الخام عند 2.9 مليون برميل يومياً في المتوسط في مارس.

وأوضحت وزارة النفط العراقية أن متوسط سعر بيع النفط بلغ 63.3 دولار للبرميل في مارس.

إلى ذلك، قال مسؤول تنفيذي بقطاع النفط العراقي، اليوم الخميس، إن العراق أقر ميزانية استثمارية بنحو 1.15 مليار دولار لعام 2021 لتطوير حقل مجنون النفطي العملاق الواقع في جنوب البلاد.

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وأفاد مدير حقل مجنون ضياء شاكر، لرويترز في مقابلة بالحقل الواقع جنوب البلاد قرب البصرة، أن العراق يخطط لزيادة الإنتاج من الحقل النفطي إلى 450 ألف برميل يومياً من 130 ألف برميل يوميا حاليا خلال 3 سنوات.

يذكر أن العراق وإيران يتقاسمان 5 حقول عبر الحدود المشتركة بين البلدين التي تبلغ 1458 كيلومترا، ويقع أغلبها في الجنوب حيث إقليم الأهواز النفطي، وهذه الحقول هي "مجنون" و"أبو غرب" و"بزركان" و"الفكة" و"نفط خانة"، وحسب تقديرات رسمية عراقية يبلغ مخزونها أكثر من 95 مليار برميل.

ويبدو أن إيران تقوم بإجراءات أحادية الجانب رغم الخلافات بين بغداد وطهران حول تقاسم الحقول المشتركة، وما كشفه روحاني في مارس الماضي يظهر أن إيران عازمة على الإسراع في تطوير هذه الحقول بمعزل عن الموقف العراقي.

وسبق أن أعلن المدير التنفيذي لشركة أروندان الإيرانية للنفط والغاز، جهانجير بورهنك، في 15 آب 2020، أن 60% من إنتاج الشركة النفطية من منطقة غرب نهر كارون يتم عبر الحقول المشتركة مع العراق، مشيراً إلى أن الرؤية المستقبلية لإنتاج الشركة تستهدف مليون برميل يومياً.

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