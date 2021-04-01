تونس تعتزم طرح تراخيص لاستكشاف النفط

قالت رانيا المرزوقي، المسؤولة الكبيرة بوزارة الطاقة، في مؤتمر صحافي في تونس اليوم الخميس إن بلادها ستطرح أربعة تراخيص لاستكشاف النفط هذا العام ستجلب استثمارات 80 مليون دولار.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت تونس استئناف الأنشطة النفطية في تطاوين (جنوبا)، اعتبارا من السبت عقب تعطلها لأكثر من شهرين على خلفية احتجاجات شعبيّة، وذلك بعد توقيع اتفاق "نهائي" مع ممثلين للمنطقة.

وعطّل محتجون الإنتاج في المواقع النفطية بولاية تطاوين للمطالبة بتطبيق وعود حكومية تعود إلى عام 2017 بتوظيف آلاف العاطلين وإنشاء صندوق استثمار لصالح المنطقة.

وإنتاج تونس النفطي متواضع، إذ يناهز 40 ألف برميل يوميا يستخرج نحو 55%، منها في تطاوين.