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نوفاك: روسيا سرتفع إنتاجها النفطي تدريجيا في غضون 3 أشهر

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك
اقتصاد روسيا

نوفاك: روسيا سرتفع إنتاجها النفطي تدريجيا في غضون 3 أشهر

قال إن مخزونات النفط العالمية ستعود إلى معدلاتها الطبيعية خلال شهرين أو ثلاثة

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دبي - العربية.نت

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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا سرتفع إنتاجها النفطي تدريجيا في غضون 3 أشهر.

وأشار إلى أن مخزونات النفط العالمية ستعود إلى معدلاتها الطبيعية خلال شهرين أو ثلاثة.

وبينما نوه بأن أوبك+ قد أخذت في الحسبان إغلاقات مكافحة جائحة كوفيد - 19، شدد على أن أوبك+ ستواصل عقد اجتماع شهري.

وصرح نوفاك: "السعودية قالت إنها سترفع إنتاجها تدريجيا".

العودة من خفض إنتاج النفط الطوعي ستكون تدريجية

بدوره، أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، العودة من خفض إنتاج النفط الطوعي ستكون تدريجية.

وفي حين أشار إلى أن المحادثات مع المسؤولين الأميركيين لم تؤثر على قرار اليوم، صرح قائلا: "لم نناقش أسواق النفط مع المسؤولين الأميركيين".

أوبك+ يقرر زيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من مايو طاقة أوبك بلس أوبك+ يقرر زيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من مايو

وتابع: "مازال من الممكن تعديل مستويات الإنتاج في الاجتماع القادم في 28 أبريل".

وجاء في كلامه: "تخفيف التخفيضات الطوعية بمقدار 250 و350 و400 ألف برميل يوميا في مايو - يوليو".

إلى ذلك، قال: "سيكون بوسع أرامكو بيع مزيد من النفط إلى الهند وسائر المستهلكين".

لا أحد يضغط على أوبك+

وفي سياق متصل، أبلغ وزير الطاقة السعودي قائلا: "لم نتحدث مع المستهلكين بعد، ولا أحد يضغط على أوبك+".

وعن المخزونات، قال: "نريد خفض مخزونات النفط إلى متوسط 2015-2019".

إلى ذلك، أعلن تحالف "أوبك بلس" للدول المنتجة للنفط أنه اتفق على زيادة انتاج الخام اعتبارا من مايو، وذلك بعد اجتماع وزاري عقد عبر الإنترنت الخميس.

وجاء في بيان التحالف أن المشاركين في الاجتماع "أقروا تعديل مستويات الإنتاج بالنسبة لمايو ويونيو ويوليو 2021... على أن لا يبلغ قدر كل زيادة أكثر من 0,5 مليون برميل في اليوم".

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