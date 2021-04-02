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الكرملين: بوتين أجرى مباحثات مع ولي العهد السعودي بشأن "أوبك+"

محمد بن سلمان وبوتين
ولي العهد السعودي وبوتين (أرشيفية)
أوبك بلس

الكرملين: بوتين أجرى مباحثات مع ولي العهد السعودي بشأن "أوبك+"

المتحدث باسم الكرملين: موسكو تقدر التعاون مع الرياض

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العربية.نت

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قال الكرملين، اليوم الجمعة، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أجرى مباحثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن منظمة "أوبك" لمنتجي النفط وحلفائها، حين تحدثا هاتفيا قبل اجتماع أمس الخميس للمجموعة المعروفة باسم "أوبك+".

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ولم يأت ذكر "أوبك" حين نُشر نبأ المحادثة الهاتفية للمرة الأولى أمس الخميس. لكن اليوم الجمعة، قال متحدث باسم الكرملين إن أوبك وحلفاءها كانوا من بين الموضوعات التي نُوقشت، وأشار أيضاً إلى أن موسكو "تقدر التعاون مع الرياض"، بحسب ما نقلته "رويترز".

وكان تحالف "أوبك+" للدول المنتجة للنفط أعلن أمس الخميس، أنه اتفق على زيادة إنتاج الخام اعتباراً من مايو، وذلك بعد اجتماع وزاري عقد عبر الإنترنت.

وجاء في بيان التحالف أن المشاركين في الاجتماع "أقروا تعديل مستويات الإنتاج بالنسبة لمايو ويونيو ويوليو 2021... على أن لا يبلغ قدر كل زيادة أكثر من 0,5 مليون برميل في اليوم".

وأعلنت روسيا أنها سرتفع إنتاجها النفطي تدريجيا في غضون 3 أشهر، فيما أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن العودة من خفض الإنتاج الطوعي ستكون تدريجية أيضاً.

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