.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

كيف يشكل خام مربان محركاً للازدهار في الإمارات؟

منشأة نفط تابعة لشركة أدنوك الإماراتية
اقتصاد الإمارات

كيف يشكل خام مربان محركاً للازدهار في الإمارات؟

"أدنوك" تصدر "مربان" إلى أكثر من 30 دولة حول العالم

متابع الغاء المتابعة

أبوظبي - وام

نشر في: آخر تحديث:

يشكل خام مربان عنصراً أساسياً في مبيعات "أدنوك للتوزيع" من الوقود وزيوت التشحيم عالية الجودة، عبر شبكة محطاتها البالغة 445 محطة خدمة، فيما يعد "مربان" الوقود الرئيسي لجميع رحلات الطيران اليومية من وإلى الإمارات.

ومنذ اكتشاف خام مربان للمرة الأولى في إمارة أبوظبي عام 1958، وهو يساهم في دفع عجلة اقتصاد الدولة وتعزيز مسيرة الازدهار وخلق فرص العمل وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وقال أحمد الشامسي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: "لقد أتاح لنا العمل جنباً إلى جنب مع مساهمنا الرئيسي "أدنوك" فرصة تزويد عملائنا بوقود وزيوت تشحيم ذات مستوى عالمي، مما يجعلهم على ثقة عند التزود بالوقود في محطاتنا من أنهم يحصلون على وقود على درجة عالية من الجودة".

أدنوك للعربية: نسعى لتحويل طاقة أدنوك أدنوك للعربية: نسعى لتحويل "مربان" لمؤشر قياسي لتسعير الخامات العالمية

وأضاف الشامسي أن "أدنوك" تصدر اليوم خام مربان والمنتجات التي يدخل في تصنيعها بشكل رئيسي إلى أكثر من 30 دولة حول العالم بما في ذلك 14 دولة تسوق فيها "أدنوك للتوزيع" أيضاً مجموعة من زيوت التشحيم "فويجر"، التي تم تطويرها باستخدام زيوت أساسية مستخلصة من خام مربان.

يذكر أنه في أعقاب الإعلان عن بدء تداول العقود الآجلة لخام مربان في 29 مارس الماضي، أصبح الخام الرئيسي الذي تنتجه أدنوك متاحاً بصورة أوسع للعملاء في جميع أنحاء العالم.

وتأتي هذه الخطوة الهامة في إطار استراتيجية "أدنوك" الرامية إلى "خلق قيمة إضافية لصالح الجميع في دولة الإمارات".

ويشكل خام مربان عالي الجودة الذي تنتجه "أدنوك البرية" باستخدام تقنيات إنتاج ذات كثافة كربونية منخفضة، الجزء الأكبر من إنتاج دولة الإمارات من النفط، حيث يبلغ إجمالي القدرة الإنتاجية من خام مربان حوالي مليوني برميل يومياً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

جريمة مروعة.. عراقي يقتل بريطانية ويقطع جثتها ويرميها! جريمة مروعة.. عراقي يقتل بريطانية ويقطع جثتها ويرميها!
بالفيديو..تفاصيل دفن القذافي ومشاهد حصرية تظهر لأول مرة بالفيديو..تفاصيل دفن القذافي ومشاهد حصرية تظهر لأول مرة

الأكثر قراءة

خاسر بالبورصة يظهر في فيديو وهو ينتحر بفرن لصهر المعادن خاسر بالبورصة يظهر في فيديو وهو ينتحر بفرن لصهر المعادن
في الطريق إلى غينيس.. صور جوية تكشف ما جرى بقناة السويس في الطريق إلى غينيس.. صور جوية تكشف ما جرى بقناة السويس
يحل معضلة التبريد وتوصيل اللقاح.. أمل يلوح من فايزر يحل معضلة التبريد وتوصيل اللقاح.. أمل يلوح من فايزر
فنان مصري يشكو التجاهل: هشتغل سواق تاكسي فنان مصري يشكو التجاهل: هشتغل سواق تاكسي
"الشبح" في القفص.. أرعب فرنسا 10 سنوات وقبضت عليه دبي
ضبط شخص يحمل سلاحا في الحرم المكي ردد عبارات إرهابية ضبط شخص يحمل سلاحا في الحرم المكي ردد عبارات إرهابية

قبل أن تذهب

الجزائر تتسلم قرابة مليون جرعة من لقاح سبوتنيك V الروسي
الجزائر تتسلم قرابة مليون جرعة من لقاح سبوتنيك V الروسي

اكتشف المزيد