كيف يشكل خام مربان محركاً للازدهار في الإمارات؟

يشكل خام مربان عنصراً أساسياً في مبيعات "أدنوك للتوزيع" من الوقود وزيوت التشحيم عالية الجودة، عبر شبكة محطاتها البالغة 445 محطة خدمة، فيما يعد "مربان" الوقود الرئيسي لجميع رحلات الطيران اليومية من وإلى الإمارات.

ومنذ اكتشاف خام مربان للمرة الأولى في إمارة أبوظبي عام 1958، وهو يساهم في دفع عجلة اقتصاد الدولة وتعزيز مسيرة الازدهار وخلق فرص العمل وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وقال أحمد الشامسي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: "لقد أتاح لنا العمل جنباً إلى جنب مع مساهمنا الرئيسي "أدنوك" فرصة تزويد عملائنا بوقود وزيوت تشحيم ذات مستوى عالمي، مما يجعلهم على ثقة عند التزود بالوقود في محطاتنا من أنهم يحصلون على وقود على درجة عالية من الجودة".

وأضاف الشامسي أن "أدنوك" تصدر اليوم خام مربان والمنتجات التي يدخل في تصنيعها بشكل رئيسي إلى أكثر من 30 دولة حول العالم بما في ذلك 14 دولة تسوق فيها "أدنوك للتوزيع" أيضاً مجموعة من زيوت التشحيم "فويجر"، التي تم تطويرها باستخدام زيوت أساسية مستخلصة من خام مربان.

يذكر أنه في أعقاب الإعلان عن بدء تداول العقود الآجلة لخام مربان في 29 مارس الماضي، أصبح الخام الرئيسي الذي تنتجه أدنوك متاحاً بصورة أوسع للعملاء في جميع أنحاء العالم.

وتأتي هذه الخطوة الهامة في إطار استراتيجية "أدنوك" الرامية إلى "خلق قيمة إضافية لصالح الجميع في دولة الإمارات".

ويشكل خام مربان عالي الجودة الذي تنتجه "أدنوك البرية" باستخدام تقنيات إنتاج ذات كثافة كربونية منخفضة، الجزء الأكبر من إنتاج دولة الإمارات من النفط، حيث يبلغ إجمالي القدرة الإنتاجية من خام مربان حوالي مليوني برميل يومياً.