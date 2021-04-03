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ارتفاع إنتاج "غازبروم" الروسية 10% بأول 3 أشهر من 2021

غازبروم
غازبروم
النفط

ارتفاع إنتاج "غازبروم" الروسية 10% بأول 3 أشهر من 2021

الإنتاج زاد إلى 136.2 مليار متر مكعب

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قالت شركة غازبروم الروسية المنتجة للغاز، الجمعة، إن صادراتها من الغاز الطبيعي إلى غير دول الاتحاد السوفيتي السابق ارتفعت 30.7% على أساس سنوي لتصل إلى 52.7 مليار متر مكعب في الفترة بين يناير ومارس.

كما ذكرت غازبروم أن إنتاجها من الغاز الطبيعي زاد 10.5% على أساس سنوي إلى 136.2 مليار متر مكعب في أول 3 أشهر من العام الجاري.

كانت صادرات غازبروم من الغاز الطبيعي خارج دول الاتحاد السوفيتي السابق زادت 32.9%، على أساس سنوي إلى 34.5 مليار متر مكعب في أول شهرين من العام الحالي.

كان الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم، ألكسندر ديوكوف، قال في وقت سابق إن الطلب العالمي على الخام يظهر اتجاهات إيجابية وقد يعود لمستويات ما قبل أزمة فيروس كورونا في أوائل العام المقبل.

وأضاف أن المنتجين والمستهلكين راضون عن أسعار نفط تتراوح بين 45 و60 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أنه من الصعب الإبقاء على الأسعار فوق 60 دولاراً.

وقال ديوكوف إن غازبروم نفط ستواصل دفع توزيعات أرباح مؤقتة.

تلقى ارتفاع سعر النفط في الأشهر الأخيرة الدعم أيضا من شح الإمدادات العالمية، ما يرجع بدرجة كبيرة إلى تخفيضات الإنتاج التي تقوم بها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون حلفاء في مجموعة أوبك+ التي تضم روسيا.

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