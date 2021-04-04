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"التمويل الدولي" يستبعد استمرار النفط فوق 60 دولاراً.. لهذا السبب

النفط
توقع ألا يصل الطلب لما قبل "كورونا" حتى منتصف 2023
أسعار النفط

"التمويل الدولي" يستبعد استمرار النفط فوق 60 دولاراً.. لهذا السبب

توقع ألا يصل الطلب لما قبل "كورونا" حتى منتصف 2023

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دبي - العربية.نت

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استبعد معهد التمويل الدولي في تقرير صدر عنه أخيراً، استمرار أسعار النفط خلال عام 2021 على مستوياتها التي تزيد في الوقت الحاضر على 60 دولاراً للبرميل.

حيث كان ارتفاع أسعار النفط منذ بداية العام وحتى الآن مدعوماً بالانتعاش الجزئي في الطلب والتخفيضات المؤقتة في الإنتاج.

وذكر المعهد أنه لا يتوقع أن يتعافى الطلب العالمي على النفط إلى مستويات ما قبل الجائحة التي بلغت نحو 100 مليون برميل يومياً حتى منتصف عام 2023 على أقرب تقدير، مشيراً إلى أن متوسط إنتاج النفط الكويتي في عام 2019 بلغ 2.7 مليون برميل يومياً، ثم انخفض إلى 2.43 مليون برميل يومياً في2020 ليعاود ارتفاعه بشكل طفيف الى 2.54 مليون برميل يومياً في 2021، بحسب ما ورد في صحيفة "الراي".

وأضاف "نشهد تسارع انخفاض استمر عقدين من الزمن في مرونة الطلب على النفط بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي بسبب تأثير الجائحة"، مشيراً إلى أن مخزونات النفط أعلى من متوسطها في 5 سنوات وسترتفع في النصف الثاني من 2021 مدعومة بارتفاع إنتاج أميركا و"أوبك+".

وتوقع المعهد أن يبلغ متوسط أسعار النفط 60 دولاراً للبرميل في 2021، لافتاً إلى أن إمكانية عودة إيران إلى سوق النفط تبقى خطراً رئيسياً في 2022.

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