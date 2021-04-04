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السعودية ترفع سعر الخام العربي الخفيف لآسيا في مايو

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صادرات أرامكو النفطية
النفط

السعودية ترفع سعر الخام العربي الخفيف لآسيا في مايو

الزيادة تشير إلى ثقة المملكة في تعافي اقتصادات المنطقة

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دبي - العربية.نت

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رفعت السعودية سعر خامها العربي الخفيف للسوق الآسيوية 0.4 دولار للبرميل في مايو أيار مقارنة مع أبريل/نيسان، وخفضت السعر للسوقين الأميركية والأوروبية 0.1 دولار للبرميل و0.2 دولار للبرميل على الترتيب، وفقا لبيان من شركة أرامكو السعودية للنفط.

قالت الشركة إن المملكة حددت سعر الخام العربي الخفيف لآسيا علاوة 1.8 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي، وبعلاوة 0.85 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت للولايات المتحدة وبخصم 2.4 دولار للبرميل عن برنت في بورصة إنتركونتننتال لأوروبا.

يأتي القرار بعد اتفاق أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، على زيادة إنتاج الخام اليومي بأكثر من مليوني برميل بين مايو ويوليو.

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كان من المتوقع أن ترفع أرامكو أسعار خامها بمقدار 30 سنتاً، وفقاً لمسح أجرته بلومبرغ شمل 8 تجار ومصافي تكرير.

يأتي ذلك، فيما لن تتغير معظم الأسعار لعملاء شمال غربي أوروبا، على الرغم من أن الخام العربي الخفيف للمنطقة سينخفض بمقدار 20 سنتاً إلى 2.40 دولار دون المستوى القياسي. كما سيتم تخفيض معظم الدرجات المصدّرة إلى الولايات المتحدة بمقدار 10 سنتات.

كانت الأسعار في آسيا أعلى من أسعارها في أوروبا والولايات المتحدة لعدة أشهر، ويرجع ذلك جزئياً إلى الطلب على الطاقة في الأخيرين اللذين يتعافيان بشكل أبطأ من جائحة فيروس كورونا.

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها مثل روسيا، يوم الخميس، على زيادة الإنتاج بمقدار 350 ألف برميل يومياً في مايو، وإضافة نفس الحجم مرة أخرى في يونيو و450 ألف برميل أخرى يومياً في يوليو.

بالإضافة إلى ذلك، فإن السعودية - أكبر مصدر للنفط في العالم - سوف تتراجع عن خفض أحادي الجانب بمقدار مليون برميل يومياً خلال نفس الفترة. وستضيف 250 ألف برميل يومياً في مايو و350 ألفاً في يونيو و400 ألف في يوليو.

من جانبه قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لنظرائه في الاجتماع إن أوبك+ لا تزال بحاجة إلى توخي الحذر حتى يكتمل تعافي الاقتصاد العالمي. حيث بدأت المجموعة قيوداً غير مسبوقة على الإنتاج في مايو الماضي لدعم أسعار النفط.

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