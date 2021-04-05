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ديليك الإسرائيلية ستبيع حصة من حقل غاز بـ 1.1 مليار دولار

A file photo of an aerial view shows the newly arrived foundation platform of Leviathan natural gas field, in the Mediterranean Sea, off the coast of Haifa, Israel January 31, 2019. (Marc Israel Sellem/Pool via Reuters)
حقل لوثيان للغاز
اقتصاد

ديليك الإسرائيلية ستبيع حصة من حقل غاز بـ 1.1 مليار دولار

الحقل من المصادر الرئيسية للطاقة في إسرائيل

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دبي - العربية.نت

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ذكر موقع كالكاليست الإلكتروني لأنباء المال الاثنين أن شركة ديليك الإسرائيلية للحفر تجري محادثات لبيع حصة في حقل غاز طبيعي بحري بمبلغ يصل إلى 1.1 مليار دولار.

وتمتلك ديليك حصة 22% في حقل تمار، وهو من المصادر الرئيسية للطاقة في إسرائيل، وهي مطالبة بالبيع قبل نهاية العام ضمن إطار عمل حكومي لفتح القطاع أمام المنافسة.

وتمتلك الشركة حصة نحو 45% في حقل لوثيان للغاز وهو أكبر من تمار بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وامتنعت ديليك للحفر، وهي تابعة لمجموعة ديليك، عن التعقيب على التقرير. ولم يكشف الموقع عن مصادره وأضاف أن مفاوضات بلغت مرحلة متقدمة تجري مع شركة بريطانية لم يسمها.

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