ديليك الإسرائيلية ستبيع حصة من حقل غاز بـ 1.1 مليار دولار

ذكر موقع كالكاليست الإلكتروني لأنباء المال الاثنين أن شركة ديليك الإسرائيلية للحفر تجري محادثات لبيع حصة في حقل غاز طبيعي بحري بمبلغ يصل إلى 1.1 مليار دولار.

وتمتلك ديليك حصة 22% في حقل تمار، وهو من المصادر الرئيسية للطاقة في إسرائيل، وهي مطالبة بالبيع قبل نهاية العام ضمن إطار عمل حكومي لفتح القطاع أمام المنافسة.

وتمتلك الشركة حصة نحو 45% في حقل لوثيان للغاز وهو أكبر من تمار بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وامتنعت ديليك للحفر، وهي تابعة لمجموعة ديليك، عن التعقيب على التقرير. ولم يكشف الموقع عن مصادره وأضاف أن مفاوضات بلغت مرحلة متقدمة تجري مع شركة بريطانية لم يسمها.