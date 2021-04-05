غولدمان ساكس يرفع سقف تفاؤله.. ويتوقع انتعاشا كبيرا لطلب النفط

يتوقع بنك غولدمان ساكس انتعاشاً أكبر للطلب على النفط هذا الصيف، مما تتوقعه أوبك ووكالة الطاقة الدولية بما يتطلب زيادة بمليوني برميل يوميا إضافيين لإنتاج أوبك+ من يوليو تموز إلى أكتوبر تشرين الأول.

كما أشارت توقعات غولدمان ساكس إلى عودة المخزونات النفطية الزائدة لمستوياتها الطبيعية بحلول هذا الخريف، بحسب ما ورد في "رويترز".

ووفق البنك، فإن "اتفاق أوبك+ لزيادة الإنتاج يأتي أسبق مما كنا نتوقع بشهر مايو بدلا من يونيو. الزيادتان في يونيو حزيران ويوليو تموز أقل حجما مما كنا نتصور".

إلى ذلك، قلص النفط مكاسبه التي بلغت قرابة 4% يوم الخميس الماضي، عندما اتفق تحالف "أوبك+" على تخفيف قيود الإمداد تدريجياً.

وانخفض خام "برنت" بنحو دولار إلى 63.85 دولاراً للبرميل اليوم الاثنين، خاسراً نحو 1.4%، فيما هبط تكساس الوسيط الأميركي إلى 60.63 دولاراً.

وسيعمل تحالف "أوبك+" على زيادة الإنتاج بأكثر من مليون برميل يومياً على مراحل بين مايو ويوليو، وخلال نفس الفترة، ستقوم السعودية بالتراجع عن خفضها الطوعي بمقدار مليون برميل يومياً.

وكانت الأسواق مغلقة يوم الجمعة بسبب عطلة.

شهدت أسواق النفط دفعة هذا العام، حيث يمهد طرح لقاحات فيروس كورونا الطريق لإعادة فتح الاقتصادات، واعتبر قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها بمثابة تصويت على الثقة في هذه التوقعات، وتعزيزاً للدلائل على أن الاقتصادات الكبرى في تحسن.

وقد أضافت الولايات المتحدة أكثر من 900 ألف وظيفة في مارس. وهذا يبشر بالخير بالنسبة للطلب على النفط.