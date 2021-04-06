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أدنوك الإماراتية تعدل سعر خام مربان لشهر مارس

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أدنوك
النفط

أدنوك الإماراتية تعدل سعر خام مربان لشهر مارس

الإمارات تصدر هذا الخام ومنتجاته لأكثر من 30 دولة

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دبي - العربية.نت

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أفاد بيان من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أن الشركة الحكومية المنتجة للنفط ومقرها الإمارات عدلت سعر البيع الرسمي لخامها مربان لشهر مارس إلى 65.16 دولار للبرميل يوم الثلاثاء. كانت الشركة حددت في وقت سابق السعر عند 65.17 دولار.

تصدر "أدنوك" خام مربان والمنتجات التي يدخل في تصنيعها بشكل رئيسي إلى أكثر من 30 دولة حول العالم بما في ذلك 14 دولة تسوق فيها "أدنوك للتوزيع" أيضاً مجموعة من زيوت التشحيم "فويجر"، التي تم تطويرها باستخدام زيوت أساسية مستخلصة من خام مربان.

يذكر أنه في أعقاب الإعلان عن بدء تداول العقود الآجلة لخام مربان في 29 مارس الماضي، أصبح الخام الرئيسي الذي تنتجه أدنوك متاحاً بصورة أوسع للعملاء في جميع أنحاء العالم.

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